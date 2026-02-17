كابيتال بنك يجدد رعايته الرئيسية لمبادرة "الجبال السبعة" للعام الثاني على التوالي

الثلاثاء 2026-02-17 04:48 م

الثلاثاء، 17-02-2026 04:18 م

الوكيل الإخباري- أعلن كابيتال بنك عن تجديد رعايته الرئيسية لمبادرة "الجبال السبعة" للعام الثاني على التوالي، في خطوة تعكس التزامه الراسخ بدعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تترك أثراً ملموساً في حياة الأفراد. 

وتقوم فكرة المبادرة التي أطلقها لؤي الشوملي عام 2017، بهدف جمع التبرعات وحشد الدعم لعلاج الأطفال على قوائم الانتظار في مركز الحسين للسرطان، على تنظيم رحلات تسلّق جبلية ينفذها طلبة ومتطوعون – من بينهم طلبة مدرسة الشويفات – في تجربة رمزية تجسّد التحديات والصعوبات التي يواجهها مرضى السرطان خلال رحلتهم العلاجية.


وأعربت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو، عن اعتزاز البنك بمواصلة دعمه لمبادرة "الجبال السبعة" للعام الثاني على التوالي، انطلاقاً من إيمانه بدوره في تمكين المجتمع ودعم المبادرات ذات الأثر الإنساني، مؤكدة أن هذه الشراكة تعكس التزام كابيتال بنك بدعم قطاع الصحة والمساهمة في تسليط الضوء على روح التحدي والعزيمة لدى الشباب الأردني، إلى جانب دعم مركز الحسين للسرطان في مواصلة رسالته الإنسانية النبيلة.


من جانبه، ثمّن مؤسس المبادرة، لؤي الشوملي، الشراكة مع كابيتال بنك، مؤكداً أن استمرار دعم البنك للمبادرة يشكّل ركيزة أساسية في توسيع أثرها وتعزيز قدرتها على الوصول إلى شريحة أوسع من المجتمع، مشيراً إلى أن هذا التعاون يجسّد نموذجاً فاعلاً لدور القطاع الخاص في مساندة المبادرات الشبابية وتحويلها إلى منصات مؤثرة لدعم المرضى وترسيخ ثقافة التكافل المجتمعي.


تجدر الإشارة إلى أن مبادرة "الجبال السبعة" نجحت، حتى اليوم، في جمع أكثر من 814 ألف دولار لصالح مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، ما أسهم بشكل مباشر في دعم علاج المرضى الأقل حظاً، وتعزيز الوعي المجتمعي بالتحديات التي يواجهها مرضى السرطان، ودور الشباب في إحداث أثر إنساني حقيقي ومستدام.

 
 


