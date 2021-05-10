كابيتال بنك يجدد شراكته السنوية مع تكية أم علي

الوكيل الاخباري - أعلن كابيتال بنك عن تجديد شراكته السنوية مع تكية أم علي، وذلك تجسيداً لسياسته المتبعة للمسؤولية الاجتماعية، خصوصاً فيما يتعلق بدعم ومساندة فئات المجتمع المحلي.

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وبموجب الاتفاقية، يلتزم كابيتال بنك بكفالة 10 أسر محتاجة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في مختلف المحافظات لمدة سنة واحدة، بواقع طرد غذائي شهري لكل أسرة.

هذا بالإضافة لتخصيص يوم من أيام شهر رمضان المبارك يقوم فيه مندوبو كابيتال بنك بسكب وجبات ساخنة للصائمين في مقر تكية أم علي، والذي استعيض عنه هذه السنة بتوزيع الطرود الغذائية ووجبات الإفطار الساخنة لمنازل الأسر المحتاجة، وذلك للالتزام بالتعليمات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا، والتي تفيد بعدم تنظيم الفعاليات الجماهيرية.



ويأتي تجديد هذه الاتفاقية، في ضوء حرص كابيتال بنك المستمر على تنفيذ برامج مسؤوليته الاجتماعية التي تتضمن دعم كافةفئات المجتمع من جهة، وإيمانه برسالة وأهداف تكية أم علي الإنسانية والنبيلة التي تسعى للقضاء على الجوع والفقر الغذائي في المملكة من جهة أخرى.



ويثمن كابيتال بنك عالياً الدور الإنساني النبيل الذي تضطلع به تكية أم علي في مكافحة الجوع والفقر الغذائي، والجهود الاستثنائية التي يبذلها القائمون عليها خلال الظروف الراهنة، لذا جاء تجديد هذه الشراكة رغبة من البنك في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام في البلاد.



يذكر أن تكية أم علي تقوم في الوقت الحالي بإيصال الدعم الغذائي الشهري والمستدام إلى 30,000 أسرة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة والذين يشكلون 150,000 فرداً، حيث تقوم بإيصال الطرود الغذائية شهرياً وعلى مدار العام والتي تحتوي على 24 مادة غذائية تفي باحتياجات الأسرة التغذوية طوال الشهر.