كابيتال بنك يجدد شراكته مع جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية دعماً للأطفال فاقدي السند الأسري

الوكيل الإخباري- جدّد كابيتال بنك اتفاقية شراكته ودعمه السنوي لجمعية قرى الأطفال SOS الأردنية، تأكيداً على التزامه المتواصل بدعم المبادرات الاجتماعية والإنسانية التي تُعنى برعاية الأطفال والشباب فاقدي السند الأسري، والمساهمة في توفير بيئة مستقرة وآمنة تدعم نموهم وتمكينهم.

اضافة اعلان



ويأتي تجديد هذه الشراكة في إطار حرص كابيتال بنك على مواصلة دعمه للبرامج والمبادرات ذات الأثر الاجتماعي المستدام، والتي تسهم في تعزيز جودة حياة الأطفال والشباب، وتمكينهم تعليمياً واجتماعياً، بما يساعدهم على بناء مستقبل أكثر استقراراً واستقلالية.



وأكدت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك تولين بارطو، أن شراكة البنك المستمرة مع جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية تعكس اهتمامه بدعم المؤسسات التي تؤدي دوراً محورياً في رعاية الأطفال وتوفير بيئة أسرية داعمة لهم، مشيرةً إلى أهمية تكامل الجهود بين مختلف المؤسسات لدعم الفئات الأكثر حاجة وتعزيز أثر المبادرات المجتمعية المستدامة.



من جانبه، ثمّن رئيس مجلس إدارة جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية، المهندس مصطفى الوشاح، دعم كابيتال بنك المتواصل للجمعية، مؤكداً أن هذه الشراكة تسهم في تعزيز قدرة الجمعية على الاستمرار في تقديم خدماتها وبرامجها للأطفال والشباب، وتوفير الرعاية والدعم اللازمين لهم ضمن بيئة أسرية مستقرة وآمنة.