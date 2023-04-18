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الثلاثاء، 18-04-2023 12:00 م

كابيتال بنك يجري فحوصات طبية مجانية لموظفيه

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الوكيل الإخباري - بمناسبة يوم الصحة العالمي الذي صادف 7 نيسان الحالي، أطلق كابيتال بنك يوماً طبياً مجانياً لموظفيه بالتعاون مع "مختبرات مدلاب"-  شبكة المختبرات الطبية المعتمدة الرائدة في الاردن والمنطقة، ومركز الشامي للعيون والمركز الوطني للتغذية Nutricenter.اضافة اعلان

وشملت الفحوصات التي أجريت للموظفين،فحص سكر الدم وقوة الدم السريع  من مختبراتمدلاب، وفحص صحة العيون من مركز الشامي للعيون، وقياس الوزن وتقديم الاستشارات التغذوية من المركز الوطني للتغذية  Nutricenter.
وقالت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة كابيتال بنك، تولين بارطو:" نحرص في كابيتال بنك على تخصيص جانب من مسؤوليتنا المجتمعية لصالح موظفينا، والذين يعتبرون ركيزة أساسية من ركائز عملنا، ونسعى من خلال توفير العديد من المبادرات الصحية على حث موظفينا وباستمرار على الاعتناء بصحتهم من خلال اتباع أسلوب حياة صحي ومتوازن".
 وأعربت بارطو عن شكرها وتقديرها لكل من مختبرات مدلاب ومركز الشامي للعيون والمركز الوطني للتغذية Nutricenterعلى تعاونهم مع كابيتال بنك ومشاركتهم في هذه المبادرة التي تعنى بصحة وسلامة الموظفين.[A1] 

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