الأحد 2026-05-24 05:47 م

كابيتال بنك يحتفل بالذكرى الثمانين لاستقلال المملكة

كابيتال بنك يحتفل بالذكرى الثمانين لاستقلال المملكة
كابيتال بنك يحتفل بالذكرى الثمانين لاستقلال المملكة
الأحد، 24-05-2026 03:45 م

الوكيل الإخباري-   احتفاءً بالذكرى الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، نظّم كابيتال بنك فعالية وطنية في مقره الرئيسي، عكست اعتزازه بهذه المناسبة الغالية وما تحمله من قيم الوحدة والانتماء والفخر الوطني.

اضافة اعلان


وشهدت الفعالية حضوراً لافتاً من موظفي البنك، في أجواء امتزجت فيها مشاعر الفخر بالروح الجماعية، حيث تخللتها فقرات من الزفة التراثية وتقديم الضيافة الأردنية الأصيلة، في مشهد جسّد روح الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العزيزة.


وأكد البنك حرصه على مشاركة موظفيه المناسبات الوطنية التي تعزز روح الانتماء وتكرّس الأجواء الإيجابية وروح الفريق داخل بيئة العمل، احتفاءً بالمناسبات التي تشكل مصدر فخر واعتزاز لجميع الأردنيين.


كل عام والأردن وقيادته وشعبه بألف خير






gnews

أحدث الأخبار

بنك الإسكان يحقق أرباحاً صافية بمبلغ 42.4 مليون دينار في الربع الأول من عام 2026

أخبار الشركات بنك الإسكان يحتفل مع الأسرة الأردنية بعيد الاستقلال الـ80

ز

عربي ودولي غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تسفر عن شهداء وجرحى

و

أخبار محلية الملك وماكرون يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستدامة وقف إطلاق النار

سفن وناقلات نفط في مضيق هرمز قبالة سواحل مسندم

عربي ودولي مستشار الزعيم الإيراني: إدارة مضيق هرمز "حق قانوني" لضمان أمننا القومي

و

شؤون برلمانية العمل النيابية تبحث في عجلون تحديات التشغيل وتعزيز مواءمة سوق العمل مع الاحتياجات المحلية

دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى اجتماع خاص لوزراء خارجية الكتلة، الثلاثاء، للبحث في التصعيد بين إسرائيل وإيران، وفق ما أفاد مسؤول في مكتبها الأحد. وقال المسؤول إنه نظرا

عربي ودولي كالاس: استخدام روسيا صاروخ "أوريشنيك" في أوكرانيا يندرج ضمن سياسة "الترهيب"

ز

أسواق ومال الحكومة المصرية تنفي إصدار ورقة نقدية فئة 10 آلاف جنيه

العاصمة عمان

أخبار محلية 200 ألف مهندس في المملكة.. والنسبة هي الأعلى عالمياً

الأكثر مشاهدة