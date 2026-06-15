كابيتال بنك يحتفل مع موظفيه بمشاركة "النشامى" التاريخية في كأس العالم ويهدي المنتخب أغنية وطنية خاصة

الوكيل الإخباري- احتفاءً بالمشاركة التاريخية للمنتخب الوطني الأردني "النشامى" في نهائيات كأس العالم، نظم كابيتال بنك فعالية خاصة لموظفيه في منطقة العبدلي بوليفارد، جمعت بين أجواء الفخر الوطني والتفاعل الجماعي، تعبيراً عن الاعتزاز بهذا الإنجاز الرياضي الذي شكّل محطة استثنائية في تاريخ الرياضة الأردنية.

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وجاءت الفعالية في إطار حرص البنك على إشراك موظفيه في المناسبات الوطنية التي توحّد الأردنيين حول إنجازاتهم وقصص نجاحهم، وتعزز قيم الانتماء والفخر بالهوية الوطنية، بما ينسجم مع ثقافة البنك القائمة على التفاعل الإيجابي مع أبرز المحطات التي تشهدها المملكة.



وفي خطوة تعكس دعمه للمواهب الأردنية والأنشطة الوطنية، أهدى كابيتال بنك المنتخب الوطني أغنية خاصة وحصرية بعنوان "الأردن بالقمة... عزيمة وهمّة" من أداء الفنان الأردني القدير سعد أبو تايه، تعبيراً عن مؤازرته للنشامى وتقديره للجهود التي أوصلت المنتخب إلى هذا الإنجاز التاريخي، ولتكون رسالة دعم ومحبة من أسرة البنك إلى المنتخب الوطني وهو يستعد لتمثيل الأردن في أكبر محفل كروي عالمي.



وشهدت الفعالية أداءً حياً للأغنية من الفنان سعد أبو تايه وسط أجواء احتفالية مميزة، تفاعل خلالها موظفو البنك مع مجموعة من الأنشطة والفعاليات المصممة خصيصاً لهذه المناسبة، والتي شملت ألعاباً تفاعلية ومسابقات حماسية، إلى جانب تقديم المأكولات والمشروبات وتوزيع اللفحات الرياضية الخاصة للتشجيع، بما أسهم في خلق أجواء تشجيعية عكست حجم الحماس والدعم الذي يحظى به المنتخب الوطني.



وأكد كابيتال بنك أن الاحتفاء بالنشامى لا يقتصر على الإنجاز الرياضي بحد ذاته، بل يجسد قصة نجاح وطنية ألهمت الأردنيين ورسخت قيم الإصرار والطموح والعمل الجماعي، وهي القيم التي تشكل ركائز أساسية في ثقافة البنك ومسيرته نحو التميز والنجاح.