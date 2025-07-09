كابيتال بنك يحتفي بإنجاز فريق مبادرة "الجبال السبعة" ويؤكد فخره بدعمهم

وقد تمكن الفريق، المؤلف من مجموعة من طلبة مدرسة الشويفات، من إتمام رحلتهم بنجاح ضمن المبادرة التي أطلقها السيد لؤي الشوملي عام 2017، والتي تهدف إلى دعم علاج الأطفال على قوائم الانتظار في مركز الحسين للسرطان، عبر تسلّق قمم تمثل الصعوبات الجسدية والنفسية التي يعيشها المرضى في رحلة علاجهم. وتمكنت المبادرة حتى اليوم من جمع ما يقارب مليون دولار لصالح المركز، في إنجاز يُسجَّل باسم العمل المجتمعي النبيل.
وأوضحت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك تولين بارطو، أن دعم كابيتال بنك لمبادرة 'الجبال السبعة' يأتي في إطار التزامه المستمر بدعم المبادرات المجتمعية ذات الأثر الإنساني، لا سيما تلك التي تُعنى بصحة الأطفال وتكافؤ فرصهم في الحصول على العلاج، مشيرة إلى أن ما حققته هذه المبادرة من نتائج ملموسة يعكس قيمة العمل الجماعي وأثره في تحقيق التغيير الإيجابي.
وأشارت بارطو أن كابيتال بنك يعتبر هذا النوع من المبادرات جزءاً من توجهاته الاستراتيجية في مجال المسؤولية المجتمعية، لافتة إلى البنك سيواصل دعم المبادرات الهادفة التي تسهم في تعزيز قيم التضامن وتحسين نوعية الحياة في المجتمع.
هذا وقد عبر السيد لؤي الشوملي، مؤسس مبادرة "الجبال السبعة" عن اعتزازه بالشراكة مع كابيتال بنك وبإنجاز الفريق الذي حقق هدف المبادرة الإنساني وجمع المبلغ المطلوب لدعم علاج الأطفال على قوائم الانتظار.
ويؤكد كابيتال بنك من خلال هذه الرعاية التزامه المتواصل بدعم المبادرات الصحية والتعليمية والشبابية، التي تُحدث فرقاً حقيقياً وتُسهم في بناء مجتمع أكثر تضامناً وإنسانية.
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