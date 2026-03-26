كابيتال بنك يحصد جائزة "أفضل مبادرة تمويل أخضر في الأردن للعام 2026" من مجلة Global Business and Finance

وجاء اختيار كابيتال بنك من قبل لجنة التحكيم في المجلة بعد استيفائه لمعايير الأهلية المعتمدة، حيث تعتمد عملية الاختيار على أسس الجدارة والإنجاز، بما يضمن تكريم المؤسسات التي تحقق تأثيراً ملموساً في قطاع الأعمال والتمويل من خلال مبادرات نوعية وممارسات مبتكرة.
ويعكس هذا التكريم، التقدم الذي يحرزه كابيتال بنك في ترسيخ مبادئ الاستدامة ضمن مختلف مستويات عملياته المصرفية والتجارية، بما يسهم في تعزيز مرونة أعماله على المدى الطويل وإحداث أثر إيجابي مستدام على المجتمع والبيئة. كما يعمل البنك من خلال مبادراته المتنوعة على تعزيز التعاون مع مختلف أصحاب المصلحة لدعم بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
وتنسجم مبادرات البنك في مجال التمويل الأخضر مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) حيث تسهم في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية العالمية، وفي الوقت ذاته تدعم الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى للبنك وتعزز خلق قيمة مستدامة لعملائه والمجتمع.
وأشار كابيتال بنك في بيان صحفي، إلى أن هذا التكريم يعكس الخطوات العملية التي يتخذها البنك لترسيخ مكانته كمؤسسة مالية تضع الاستدامة ضمن ركائزها الأساسية، مؤكداً مواصلة تبني أفضل الممارسات الهادفة إلى الحد من الأثر البيئي وتعظيم العوائد الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية. كما يعمل البنك على دمج مبادئ الاستدامة بشكل متكامل في عملياته المصرفية والتجارية، بما يعزز دوره كمحفّز للتنمية المستدامة في المملكة.
ويواصل كابيتال بنك الاستثمار في مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) ، إلى جانب تطوير وتوسيع حلول التمويل الأخضر التي تدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر استدامة.
وتُعد مجلة Global Business & Finance من المنصات الدولية المتخصصة في تغطية تطورات قطاع الأعمال والتمويل العالمي، حيث يهدف برنامج جوائزها السنوي إلى تكريم المؤسسات والشخصيات التي تحقق إنجازات مؤثرة وتسهم في دفع عجلة الابتكار والنمو في قطاع الأعمال والتمويل.
