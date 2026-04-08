الأربعاء 2026-04-08 11:21 م

كابيتال بنك يحصد جائزتي "أفضل تطبيق بنكي" و"أفضل خدمات إدارة ثروات" لعام 2026 من مجلة الأعمال الدولية

كابيتال بنك يحصد جائزتي "أفضل تطبيق بنكي" و"أفضل خدمات إدارة ثروات" لعام 2026 من مجلة الأعمال الدولية
كابيتال بنك يحصد جائزتي "أفضل تطبيق بنكي" و"أفضل خدمات إدارة ثروات" لعام 2026 من مجلة الأعمال الدولية
الأربعاء، 08-04-2026 12:59 م
الوكيل الإخباري-   أعلن كابيتال بنك عن فوزه بجائزتين مرموقتين ضمن جوائز مجلة International Business Magazine لعام 2026، وهما جائزة "أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في الشرق الأوسط" وجائزة "أفضل خدمات إدارة ثروات في الأردن"، في إنجاز جديد يعكس التزام البنك المتواصل بتقديم حلول مصرفية مبتكرة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لعملائه.اضافة اعلان


وجاء حصول البنك على جائزة أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول للسنة الثالثة على التوالي تقديرًا لجهوده المستمرة في تطوير قنواته المصرفية الرقمية وتقديم حلول مصرفية متقدمة وسهلة الاستخدام، بما يسهم في الارتقاء بتجربة العملاء ومواكبة المتطلبات المتزايدة للخدمات المالية في العالم الرقمي، مع ضمان أعلى مستويات الكفاءة والأمان.

كما حصد البنك جائزة "أفضل خدمات إدارة ثروات في الأردن لعام 2026" للسنة الثانية على التوالي تقديرًا لتميزه في تقديم حلول مالية واستثمارية متكاملة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية، وذلك من خلال نموذج عمل يركز على خدمة العملاء، مدعومًا بمديري محافظ متخصصين وخدمات استشارية موثوقة وتخطيط مالي استراتيجي يتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات الاستثمارية العالمية.

وبهذه المناسبة، أكد كابيتال بنك أن فوزه بالجائزتين يعكس نجاح استراتيجيته القائمة على الابتكار والتطوير المستمر للخدمات المصرفية الرقمية، إلى جانب التوسع في تقديم حلول مالية واستثمارية متقدمة تلبي تطلعات مختلف شرائح العملاء. كما يعكس هذا التكريم التزام البنك بتعزيز تجربة العملاء والارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية، سواء عبر قنواته الرقمية المتطورة أو من خلال خدمات إدارة الثروات المتخصصة التي يقدمها لعملائه.

يُذكر أن مجلة الأعمال الدولية (International Business Magazine)، ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، تُعد منصة إعلامية رائدة في قطاع المال والأعمال، وتصل قاعدة مشتركيها إلى أكثر من 50 ألف مشترك من المستثمرين والمديرين التنفيذيين وصنّاع القرار، وتهدف إلى تسليط الضوء على الحلول المبتكرة في القطاع المالي والاحتفاء بالإنجازات المتميزة في مجالات الخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية.

تُعد مجموعة كابيتال بنك واحدة من أكبر المؤسسات المصرفية العاملة في السوقين الأردني والإقليمي، حيث تصل قيمة أصولها إلى ما يقارب 8.7 مليار دينار أردني، فيما يبلغ مجموع حقوق مساهميها 989 مليون دينار أردني.

وتضم المجموعة كابيتال بنك، الذي تنامت أعماله منذ تأسيسه في العام 1995 ليصبح اليوم واحدًا من أبرز البنوك الأردنية المتخصصة في تقديم حزم متكاملة من الحلول والخدمات المصرفية الاستثمارية والتجارية المصممة لتلبية متطلبات العملاء من الشركات والأفراد على حد سواء.

وفي العام 2005، قام كابيتال بنك (الأردن) بشراء أغلبية أسهم المصرف الأهلي العراقي (61.85%)، الأمر الذي مكّن المصرف من تطوير منتجاته وخدماته، وتعزيز موطئ قدمه، وتعزيز الشمول المالي على مستوى العراق، ودعم النشاطات التصديرية، وتقديم كافة الخدمات للشركات العاملة في العراق.

وضمن استراتيجيته التوسعية على الصعيد الإقليمي، قام المصرف الأهلي العراقي بافتتاح أول فرع له في المملكة العربية السعودية لتقديم الخدمات المصرفية والتجارية لعملائه من قطاع الشركات في العام 2023.

وبرزت شركة كابيتال للاستثمارات، المملوكة بالكامل لكابيتال بنك، والتي تأسست في عام 2006، كشركة إقليمية رائدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية الشاملة التي تضم إدارة الأصول والوساطة والاستشارات المالية للشركات. وتقدم الشركة خدماتها لمجموعة متنوعة من العملاء المحليين والإقليميين والعالميين، بما في ذلك الشركات الكبرى والهيئات الحكومية والأفراد أصحاب الثروات العالية، من خلال مكاتبها في الأردن وفي الإمارات/مركز دبي المالي العالمي (DIFC).

وترجمةً لخطط نموها التوسعية، استحوذت مجموعة كابيتال بنك في العام 2021 على عمليات بنك عوده في الأردن والعراق، كما استحوذت في العام 2022 على بنك سوسيتيه جنرال – الأردن، مما عزز مكانتها التنافسية في القطاع المصرفي الأردني. وفي أوائل عام 2022، تم إطلاق "blink"، وهو قناة مصرفية رقمية تهدف إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية لعملاء التجزئة.

وفي عام 2022، عزز كابيتال بنك قاعدته الرأسمالية من خلال إصدار سندات دائمة من الشق الأول بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وهي الأولى من نوعها لبنك أردني في السوق المحلية، والمدرجة في بورصة ناسداك دبي. وفي ذات العام، عملت المجموعة على زيادة رأس مالها من خلال إدخال صندوق الاستثمارات العامة السعودي – أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم – كشريك استراتيجي، وبفضل حصة قدرها 23.97%، مكّنت زيادة رأس المال المجموعة من مواصلة تنفيذ استراتيجيتها التوسعية، مع الاستمرار في تقديم منتجات وخدمات مبتكرة تعود بالنفع على العملاء والمساهمين.

ونظرًا لالتزام كابيتال بنك بالتميز والتركيز على العميل والابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية، حصد البنك مجموعة من الجوائز المرموقة، منها جائزة أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في الأردن للسنة الثانية على التوالي، وجائزة أفضل خدمات إدارة الثروات في الأردن من International Business Magazine، بالإضافة إلى جائزتي أفضل بنك في الأردن وأفضل تطبيق مصرفي في الأردن من Global Financial Market Review.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لكابيتال بنك: www.capitalbank.jo
