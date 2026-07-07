كابيتال بنك يحصل على جائزة "أفضل بنك رقمي في الأردن" من MEED للتميز المصرفي

الوكيل الإخباري- نال كابيتال بنك جائزة "أفضل بنك رقمي في الأردن" ضمن جوائز MEED للتميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تكرّم المؤسسات المالية الرائدة في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات الرقمية، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، تقديرًا لتميزها في تقديم حلول مصرفية مبتكرة وتحقيق أثر ملموس في الأسواق التي تعمل فيها.

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ويجسد هذا التكريم نجاح كابيتال بنك في ترسيخ مكانته كأحد أبرز البنوك الرقمية في المملكة، من خلال الاستثمار المستمر في تطوير خدماته الرقمية، وتبني أحدث التقنيات المصرفية، وتقديم حلول مالية متطورة ترتكز على الابتكار وتضع العميل في صميم تجربة العمل المصرفي، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة ويرتقي بتجربة العملاء.



وجرى اختيار البنوك الفائزة عبر عملية تقييم مستقلة ودقيقة أشرف عليها نخبة من كبار خبراء الصناعة والمختصين في القطاع المصرفي، حيث استندت عملية التحكيم إلى معايير تقيس قدرة المؤسسات على تحقيق نتائج ملموسة، وكفاءة التنفيذ، وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تستجيب لاحتياجات العملاء وتواكب التطورات المتسارعة في القطاع المالي.



وفي تعليق للبنك على هذا الإنجاز، أكد أن هذا التكريم يعكس نجاح الاستراتيجية التي يتبناها كابيتال بنك في بناء تجربة مصرفية رقمية متكاملة تجمع بين الابتكار والكفاءة والتركيز على العميل، تقوم على تطوير حلول وخدمات مالية تواكب تطلعات الأفراد والشركات وتمنحهم تجربة مصرفية أكثر سهولة ومرونة. حيث يجسد هذا الإنجاز وعد العلامة التجارية "مستعدون"، الذي يهدف إلى تمكين العملاء ومساعدتهم على الاستعداد بثقة لمتطلبات المستقبل، من خلال حلول مصرفية متطورة تلبي احتياجاتهم المتغيرة وتواكب طموحاتهم.



وتعد جوائز MEED للتميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جزءً من منظومة MEED المتخصصة في القطاع المالي والمصرفي، والتي تجمع قادة الصناعة عبر برامج الجوائز والمنتديات التنفيذية والدراسات والتغطيات المتخصصة، بهدف تسليط الضوء على المؤسسات التي تنجح في إحداث أثر حقيقي والمساهمة في رسم ملامح مستقبل العمل المصرفي في المنطقة.