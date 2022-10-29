كابيتال بنك يحقق أرباحاً بلغت 80 مليون دينار لنهاية الربع الثالث

الوكيل الإخباري - أعلنت مجموعة كابيتال بنك عن تحقيق صافي أرباح بلغت 80 مليون دينار لنهاية أيلول من العام الحالي، مقارنة مع 52.7 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي بارتفاع نسبته 52%، ليواصل بذلك معها البنك تحقيق المزيد من النجاحات.

ونمت موجودات مجموعة كابيتال بنك بشكل ملحوظ خلال الفترة نفسها، وبنسبة 54% أي ما يعادل 2.3 مليار دينار، مدعومة باستكمال الاستحواذ على بنك سوسيته جنرال – الأردن وبما يشكل 1.6 مليار دينار، لتصل إلى ما يقارب 6.7 مليار دينار مقابل 4.3 مليار دينار في نهاية العام 2021. فيما ارتفعت صافي محفظة التسهيلات الائتمانية إلى3.3 مليار دينار لنهاية أيلول من العام الحالي، مقابل 2.1 مليار دينار في نهاية العام الماضي 2021، وبنمو نسبته 56%.

كما سجلت ودائع العملاء ارتفاعاً في نهاية أيلول من العام الحالي بنسبة 67% لتصل إلى 4.6 مليار دينار، مقابل 2.8 مليار دينار في نهاية العام 2021.

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وتشير البيانات الأولية إلى ارتفاع صافي حقوق الملكية بنسبة 63% لتصل إلى 638مليون دينار مقابل 392 مليون دينار لنهاية العام الماضي.

هذا وأعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك، باسم خليل السالم، عن فخره واعتزازه بالنتائج المالية والإنجازات التي حققتها مجموعة كابيتال بنك فينهاية أيلول من العام الحالي، مثمناً الجهود المبذولة التي أسهمت بشكل واضح في تحقيق هذه النتائج.

وأشار السالم، إلى أن مجموعة كابيتال بنك طبّقت خلال الفترة الماضية حزمة من الخطوات والإجراءات التي عززت من مكانتها في السوقين الأردني والإقليمي، وبما يتماشى مع استراتيجية المجموعة التوسعية،من أهمها تعزيز قاعدة رأسمال المجموعة هذا العام عن طريق إصدار سندات الشق الأول بقيمة 100 مليون دولار وإدراجها في ناسداك دبي، بالإضافة الى رفع رأسمال المجموعة عن طريق دخول صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يعد واحداً من أكبر الصناديق السيادية في العالم، كمستثمر استراتيجي في المجموعة وبما نسبته 23.97% أي ما يعادل 131.2 مليون دينار، وتسميته لعضوين جديدين لتمثيله في مجلس إدارة المجموعة.



ولفت السالم الى بدء مجموعة كابيتال بنك بتقديم خدماتها المصرفية والمالية في السوق السعودي الذي يعد اليوم ضمن أقوى الاقتصادات في العالم، من خلال افتتاح أول فرع للمصرف الأهلي العراقي في الرياض، مبيناً أن هذه الخطوة ستسهم في زيادة حجم المبادلات التجارية بين العراق والسعودية والأردن مما سيدفع بزيادة وتيرة النشاط التجاري بين هذه الدول.

كما نوه السالم الى انتهاء المجموعة من عملية دمج الأعمال المصرفية لبنك سوسيته جنرال - الأردن وانتقال أعمال شركة سوسيته جنرال -الأردن للتأجير التمويلي لكابيتال بنك تحت مسمى كابيتال للتأجير التمويلي، بالإضافة الى ضم شركة سوسيته جنرال - الأردن للوساطة المالية إلى شركة كابيتال للاستثمارات – الذراع الاستثماري لمجموعة كابيتال بنك.



من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة كابيتال بنك، داود الغول، أن النتائج المالية المتحققة لنهاية الربع الثالث من العام الحالي جاءت ترجمةً لاستراتيجية المجموعة الطموحة، حيث نما صافي الربح التشغيلي بنسبة 37%مقارنةً بنفس الفترة من العام 2021، إي ما يقارب 20 مليون دينار، مما انعكس إيجاباً على العائد على حقوق الملكية ليصل الى19.4%، وذلك بعد استبعاد كافة البنود غير المتكررة، لافتاً الى أن البنك قد تمكّن من تحسين إيراداته وهيكلة رأسماله بكفاءة.



وأظهرت النتائج المالية للمصرف الأهلي العراقي، نمواً في صافي الأرباح بعد الضرائب، حيث وصلت إلى 11.1 مليون دينار أردني لنهاية أيلول من العام الحالي مقابل 8.6 مليون دينار أردني لنفس الفترة من العام الماضي، وبما نسبته 29%.

أما بالنسبة لشركة كابيتال للاستثمارات، فقد بلغت أرباحها الصافية لنهاية الربع الثالث من العام الحالي 4 مليون دينار، وبنسبة نمو وصلت إلى 46.5%، مدعومة بزيادة في حجم الأصول المدارة التي وصلت إلى 543 مليون دولار امريكي.



ومن الجدير بالذكرأن كابيتال بنك مستمر في تنفيذ خططه في التحول الرقمي من خلال تقديم أحدث التطبيقات الإلكترونية والرقمية ضمن أفضل الممارسات المصرفية المعمول بها عالمياً، والتي تخدم قطاعي الأفراد والشركات، حيث أطلق في بداية العام الحالي البنك الرقمي Blink في خطوة رائدة على مستوى القطاع المصرفي المحلي تهدف إلى الاسراع في مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية. كما أعاد البنك إطلاق تطبيقه البنكي للأفراد بخصائص وميزات جديدة، بالإضافة الى إطلاقه لمنصة "كابيتال بنك الإلكترونية للأعمال" الجديدة المخصصة للشركات، وذلك في إطار سعيه للارتقاء بتجارب عملائه من خلال مواكبة التطور التكنولوجي وأتمتة العمليات المصرفية، وتوفير الخدمات الرقمية المبتكرة لهم.