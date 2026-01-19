كابيتال بنك يختتم حملة حسابات التوفير ويعلن عن الفائزين بجائزة 100 ألف دينار

الوكيل الإخباري- أعلن كابيتال بنك، عن أسماء الفائزين بجائزة 100 ألف دينار أردني ضمن حملة حسابات التوفير لعام 2025، وذلك خلال حفل خاص أقيم في فرع عبدون، بحضور عدد من مسؤولي البنك وموظفيه.

وفاز بالجائزة كلٌّ من عمر زياد العرموطي ومراد حمزة السلامات، حيث أتاح البنك لكل فائز حرية اختيار جائزته بما تصل قيمتها إلى 100 ألف دينار أردني، في خطوة تعكس التزام كابيتال بنك بتحويل الادخار إلى فرصة حقيقية لتحقيق الطموحات والأحلام.



ويأتي هذا الإعلان تتويجاً لحملة حسابات التوفير لعام 2025، التي أطلقها كابيتال بنك بهدف تعزيز ثقافة الادخار لدى الأفراد، وتسليط الضوء على الدور الإيجابي للتخطيط المالي في دعم الاستقرار المالي وبناء المستقبل، من خلال حوافز وجوائز نوعية تُعد من الأكبر على مستوى القطاع المصرفي في المملكة.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، أوضح رئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في كابيتال بنك، نديم خيطان، أن حملة حسابات التوفير شكلت نموذجاً عملياً لالتزام البنك بوعده لعملائه، مبيناً أن النجاح الذي حققته الحملة يعكس ثقة العملاء المتزايدة بكابيتال بنك، ويؤكد حرصه الدائم على مكافأتهم وتقديم قيمة حقيقية تتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية.



وأضاف خيطان أن كابيتال بنك ينظر إلى الادخار كأداة تمكّن الأفراد من تحقيق أهدافهم الشخصية والعائلية، مشيراً إلى أن البنك سيواصل إطلاق حملات مبتكرة وبرامج تحفيزية تعزز هذا المفهوم، بما ينسجم مع رؤيته في ترسيخ موقعه كأحد أبرز المؤسسات المالية في الأردن.