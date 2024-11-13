كابيتال بنك يدعم جمعية أطفال فتافيت السكر الخيرية

الوكيل الإخباري- أعلن كابيتال بنك عن تقديم الدعم لجمعية أطفال فتافيت السكر الخيرية، التي تّعنى بالأطفال المصابين بمرض السكري، ضمن خطوات البنك في تجسيد التزامه العميق بالمسؤولية الاجتماعية ودوره الريادي في دعم المبادرات الإنسانية.

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وجاء تبرع كابيتال بنك عن طريق تقديم ثلاث مضخات أنسولين لثلاثة أطفال يعانون من مرض السكري، بالإضافة لتغطية تكاليف الفحوصات الطبية الدورية للأطفال خلال عام 2024، مما سيسهم في تحسين جودة حياة هؤلاء الأطفال، عبر توفير الرعاية الصحية المستدامة لهم ومتابعة حالتهم بشكل منتظم، ويعزز من قدرتهم على التكيف مع مرض السكري وتجنب المضاعفات الصحية المحتملة.



من جهتها، كرّمت جمعية أطفال فتافيت السكر كابيتال بنك، بتقديم جائزة تقديرية من الجمعية، تقديراً لجهود البنك ودعمه المستمر للأطفال المصابين بالسكري.