كابيتال بنك يدعم عقد ورشة تدريبية متخصصة بالتعاون مع منصة "إدراك"

الوكيل الإخباري- أعلن كابيتال بنك عن دعمه لعقد ورشة تدريبية متخصصة نظمتها إدراك للتدريب والتنمية المجتمعية (منصة إدراك) - المنصة الرائدة في مجال التعليم الالكتروني المفتوح باللغة العربية لطلبة تخصص "المهارات المالية الأساسية"، وذلك في إطار التزامه المستمر بتعزيز الثقافة المالية وتمكين الشباب الأردني من دخول سوق العمل بكفاءة وجاهزية أعلى، وانسجاماً مع مبادرة مسؤوليته المجتمعية "دير مالك".

وأُقيمت الورشة على مدار ثلاثة أيام بمشاركة 50 طالباً وطالبة من المتميزين في البرنامج، وركّزت على الجوانب التطبيقية العملية التي تعزز قدرة المشاركين على فهم المفاهيم المالية الأساسية وربطها بمتطلبات سوق العمل.



وتعد هذه الورشة جزءاً من الشراكة مع منصة إدراك، والتي قدّم البنك بموجبها الدعم اللازم لتطوير وإطلاق تخصص "المهارات المالية الأساسية"، بهدف تزويد الشباب بالمعرفة والمهارات العملية في التخطيط المالي السليم، وفهم آليات الاستثمار، من خلال محتوى تعليمي متكامل يجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات مالية واعية وإدارة مشاريعهم بشكل فعّال.



وفي تعليقها على هذه المبادرة، أكدت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو، اعتزاز البنك بالتعاون مع منصة إدراك، مشيرةً إلى أن هذه الورشة التدريبية، التي تمثل المستوى التطبيقي المتقدم من البرنامج، والذي يندرج ضمن مظلة "دير مالك" للثقافة المالية، موضحة أن الثقافة المالية تشكّل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية البنك لتمكين الشباب، انطلاقًا من قناعته بأن الاستثمار في المهارات والمعرفة هو استثمار مباشر في مستقبل الشباب.



من جهته، أعرب مدير منصة إدراك، ديفيد لازارو، عن فخره بهذا التعاون مع كابيتال بنك، مؤكدًا أن هذه الشراكة أسهمت في تطوير برنامج تدريبي نوعي يُعد من المبادرات الفريدة في مجال التثقيف المالي، ويعكس أهمية التكامل بين القطاع المصرفي والتعليمي في إعداد شباب قادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة.