كابيتال بنك يدعم 300 أسرة محتاجة مستفيدة من تكية أم علي في رمضان

يأتي هذا الدعم تجسيداً لالتزام البنك بمسؤوليته المجتمعية، وتعزيزاً لدوره في دعم الفئات الأكثر احتياجاً، خاصة في شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين كابيتال بنك وتكية أم علي. هذا وقد شارك موظفو كابيتال بنك في فعاليات تطوعية لتعبئة وتوزيع الطرود الغذائية، مما عكس روح التكافل والعطاء التي يتميز بها البنك.
وفي هذا السياق، قالت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو: "في إطار احتفالنا بالذكرى الثلاثين لتأسيس كابيتال بنك، يسعدنا أن نواصل دعمنا لتكية أم علي في مهمتها النبيلة لمكافحة الجوع. نحن فخورون بالمساهمة في توفير الدعم لـلأسر المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك".
وأعربت بارطو عن تقديرها للدور المحوري الذي تلعبه تكية أم علي في تحقيق الأمن الغذائي، وفي ترك بصمة إنسانية مؤثرة عبر توفير الدعم الغذائي لآلاف الأسر في مختلف أنحاء المملكة، معتمدةً على شبكة من الشراكات الفاعلة مع المؤسسات الوطنية والداعمين من القطاع الخاص، الذين يساهمون في تحقيق رؤيتها المتمثلة في القضاء على الجوع في الأردن.
ولفتت بارطو إلى مشاركة موظفي كابيتال بنك المتميزة في البرامج التطوعية والتي شملت تعبئة وتوزيع الطرود الغذائية والتي تعكس قيم البنك المؤسسية المتمثلة في العطاء والتكافل، وتؤكد حرصه على أن يكون جزءاً فعالاً من المجتمع الذي يخدمه، موضحة أن دعم كابيتال بنك يعزز أيضاً من قيم التكافل والتضامن خلال شهر رمضان المبارك.
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