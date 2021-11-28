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الأحد، 28-11-2021 02:11 م

كابيتال بنك يرعى المؤتمر السادس للجودةفي الرعاية الصحية

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الوكيل الإخباري - في إطار حرصه على دعم القطاع الصحي ورسالته ومؤسساته، أعلن كابيتال بنك عن رعايته للمؤتمر والمعرض السادس للجودة في الرعاية الصحية الذي أطلقه مجلس اعتماد المؤسسات الصحية تحت عنوان "الجودة والسلامة: بين واقع الجائحة وآثارها"، والذي عقد افتراضياً يومي 22 و23 تشرين الثاني الجاري.

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واستعرض مختصون محليون ودوليون شاركوا في المؤتمر سبل تحسين الجودة في القطاع الصحي في الأردن من خلال مناقشتهم عدداً من الموضوعات التي تتمحور حول الممارسات الأفضل للتعامل مع الأزمات، وكيفية الخروج بحلول مبتكرة للتعامل مع التحديات في القطاع الصحي، وأهمية الذكاء العاطفي لدى مقدمي الخدمات الطبية، وسبل تحسين معايير الجودة، وسبل إدارة المخاطر البيولوجية في المختبرات، إضافة إلى مؤشرات سلامة العاملين في الرعاية الصحية وأهمية الصحة الجسدية والنفسية للعاملين في الرعاية الطبية.


وتأتي هذه الرعاية من كابيتال بنك ضمن جهوده لتقديم كافة سبل الدعم للتخفيف من تبعات جائحة كورونا، وتنفيذا لاستراتيجية مسؤوليته المجتمعية، والتي تُعنى في أحد محاورهابمساندة القطاعات والمؤسسات الوطنية لتمكين القطاع الصحي من مواجهة تحديات جائحة كورونا. 


تجدر الإشارة إلى أن مجلس اعتماد المؤسسات الصحية مؤسسة غير ربحية تسعى لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية في الأردن والمنطقة من خلال العمل مع الجهات الحكومية والخاصة لتطوير معايير للجودة معترف بها عالمياً، تقديم الاستشارات والتدريب، تقييم ومنح الاعتماد للمؤسسات الصحية المطبقة لمعايير الجودة، والتوعية بمفاهيم تحسين الجودة وسلامة المرضى وأهميتها.


 




 

 


 

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