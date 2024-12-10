 
الثلاثاء 2024-12-10 02:03 م
 

كابيتال بنك يستكمل نظام VCP لشبكة صرافاته الآلية بتقنيات مبتكرة

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كابيتال بنك
الثلاثاء، 10-12-2024 01:14 م

الوكيل الإخباري-   في إطار استراتيجيته للتحول الرقمي، أعلن كابيتال بنك عن استكمال تنفيذ نظام Vynamic® Connection Points (VCP) بنجاح على شبكة الصرافات الآلية التابعة له، ليكون بذلك أول بنك في منطقة الشرق الأوسط يطبق هذه التقنية المتطورة على جميع أجهزة الصراف الآلي التابعة له.

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ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد التزام كابيتال بنك بتقديم أحدث التقنيات المصرفية لعملائه، والارتقاء بتجربتهم المصرفية.


يتيح النظام الجديد تجربة مصرفية متطورة وسريعة لعملاء البنك، بفضل اعتماده على تقنيات متقدمة تعزز موثوقية الأداء. كما يسهم في تسهيل الدمج مع القنوات الرقمية، مما يقلل من التعقيد التشغيلي ويُسرّع طرح الخدمات الجديدة في السوق، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار بتسريع وقت طرح الخدمات الجديدة وتسهيل التكامل مع القنوات الرقمية، إلى جانب رفع الكفاءة التشغيلية من خلال تقليل تكاليف الصيانة والوقت اللازم للصيانة الميدانية، مع تقليل تعطل الأجهزة.


كما سيسهم النظام الجديد في دمج ميزات أمان متقدمة وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية، مما يوفر حماية أكبر لعمليات العملاء، ناهيك عن توفير بنية تحتية مرنة وقابلة للتوسع تدعم نمو البنك وابتكاراته المستقبلية.


وبهذه الخطوة، يعزز كابيتال بنك مكانته الريادية في القطاع المصرفي، ويؤكد حرصه على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية العالمية.

 
gnews

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