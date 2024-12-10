كابيتال بنك يستكمل نظام VCP لشبكة صرافاته الآلية بتقنيات مبتكرة

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد التزام كابيتال بنك بتقديم أحدث التقنيات المصرفية لعملائه، والارتقاء بتجربتهم المصرفية.
يتيح النظام الجديد تجربة مصرفية متطورة وسريعة لعملاء البنك، بفضل اعتماده على تقنيات متقدمة تعزز موثوقية الأداء. كما يسهم في تسهيل الدمج مع القنوات الرقمية، مما يقلل من التعقيد التشغيلي ويُسرّع طرح الخدمات الجديدة في السوق، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار بتسريع وقت طرح الخدمات الجديدة وتسهيل التكامل مع القنوات الرقمية، إلى جانب رفع الكفاءة التشغيلية من خلال تقليل تكاليف الصيانة والوقت اللازم للصيانة الميدانية، مع تقليل تعطل الأجهزة.
كما سيسهم النظام الجديد في دمج ميزات أمان متقدمة وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية، مما يوفر حماية أكبر لعمليات العملاء، ناهيك عن توفير بنية تحتية مرنة وقابلة للتوسع تدعم نمو البنك وابتكاراته المستقبلية.
وبهذه الخطوة، يعزز كابيتال بنك مكانته الريادية في القطاع المصرفي، ويؤكد حرصه على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية العالمية.
-
أخبار متعلقة
-
"زين كاش" تتيح خيار التقسيط المرِن بالتعاون مع شركة طهبوب للأجهزة الكهربائية
-
بنك الإسكان يقيم جلسة حوارية للموظفات المؤهلات لتولي مناصب قيادية
-
بنك الأردن يشارك في فعاليات "اليوم الوظيفي في القطاع المالي"
-
الوطنية للتشغيل والتدريب وزين توقّعان مذكرة تفاهم لدعم الرياديين في العقبة
-
مؤسسة الحسين للسرطان توقّع اتفاقية تعاون مع مؤسسة مريم لمكافحة السرطان
-
واجهة "One UI 7" من سامسونج تعزز الأمان والخصوصية في عصر الذكاء الاصطناعي وتمنح المستخدمين مزيداً من الشفافية والتحكم
-
"دير مالك": تمكين الأردنيين لمستقبل مالي أكثر استقرارا
-
بنك الإسكان يرعى مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول