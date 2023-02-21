كابيتال بنك يسلط الضوء على أهمية التوعية بمرض السرطان

الوكيل الإخباري - حرصاً منه على استمرار تطبيق برامج مسؤوليته المجتمعية، ودعماً لحملة مركز الحسين للسرطان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان تحت شعار "الأردن يتحدى السرطان"، سلّط كابيتال بنك الضوء على ضرورة التوعية بمرض السرطان وأهمية الكشف المبكر.

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حيثا ستضاف البنك مؤخراً كشكاً متنقلاً "بوث" تابع لمركز الحسين للسرطان في مبنى الإدارة، أتاح من خلاله المجال لموظفي البنك الاطلاع على نشرات توعوية بخطر الاصابة بالسرطان وأبرز مسبباته، وأساليب الوقاية منه، إضافة إلى أهمية اتباع اسلوب حياة صحي كممارسة التمارين الرياضية وتناول الغذاء الصحي والتقليل من التلوث البيئي والعناية بالصحة النفسية للوقاية منه.



كما اشتمل "البوث" على عددمن منتجات المركز التي تم شراؤها من قبل موظفي البنك.

وتم توجيه ريع بيع هذه المنتجات لدعم مرضى الحسين للسرطان.

تجدر الإشارة، إلى أن كابيتال بنك يتبنى استراتيجية خاصة بالمسؤولية الاجتماعية تتضمن إقامة شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع مؤسسات المجتمع المدني بهدف المساهمة الفاعلة في تعزيز التعليم والنمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، بالإضافة إلى تأمين الاحتياجات الاجتماعية الأساسية، كتوفير الغذاء والمأوى والرعاية الطبية للفئات المحتاجة.