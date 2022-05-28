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السبت، 28-05-2022 11:40 ص

كابيتال بنك يشارك في بطولة البنك المركزي لكرة القدم 2022

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الوكيل الإخباري - أنهى فريق كابيتال بنك تدريباته تحضيراً للمشاركة في بطولة كرة القدم بين البنوك التي ينظمها البنك المركزي، برعاية من جمعية البنوك في الأردن.

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وجاء تنظيم البطولة، التي ستبدأ يوم الأحد الموافق 29 أيار الجاري على ملاعب كلية التربية الرياضية، التابعة للجامعة الأردنية في منطقة عرجان، لغايات تعزيز العلاقات بين مؤسسات القطاع المصرفي.


ويحرص كابيتال بنك على دعم وتشجيع موظفيه على المشاركة في مثل هذا النوع من البطولات، التي تجمع الفرق المختلفة للبنوك في الأردن، بهدف تنمية روح الفريق والترويح عن الموظفين، ونقل مبادئ المنافسة الشريفة المتبعة في العمل بين البنوك، إلى الميادين الرياضية.

 




 

 


 

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بيان صادر عن إدارة مجمع الملك الحسين للأعمال

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