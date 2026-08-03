كابيتال بنك يشارك في دعم احتفال "دارات سمير شما" بيوبيلها الفضي ويُكرَّم لدوره في دعم رعاية المسنين

الوكيل الإخباري- شارك كابيتال بنك في دعم احتفال جمعية "دارات سمير شما للمسنين" بيوبيلها الفضي، الذي أُقيم في مقر الجمعية بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاماً على تأسيسها، احتفاءً بمسيرة حافلة في تقديم الرعاية المتكاملة لكبار السن، وذلك تحت رعاية وزيرة التنمية الاجتماعية، السيدة وفاء بني مصطفى، وبحضور عدد من الشخصيات الرسمية والفعاليات المجتمعية والإعلامية.

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ويجسد دعم البنك لهذه المناسبة التزامه المتواصل بمساندة مؤسسات المجتمع المدني التي تقدم خدمات إنسانية واجتماعية ذات أثر مباشر، وحرصه على بناء شراكات مستدامة مع المؤسسات الوطنية التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز قيم التكافل والتضامن المجتمعي.



وخلال الاحتفال، كرّمت جمعية "دارات سمير شما للمسنين" كابيتال بنك بمنحه "درع اليوبيل الفضي"، تقديراً لدوره في دعم الجمعية ومساندة رسالتها الإنسانية على مدى خمسة وعشرين عاماً، وإسهامه في تمكينها من مواصلة تقديم خدمات الرعاية المتخصصة لكبار السن، وتوفير بيئة آمنة وكريمة تلبي احتياجاتهم.