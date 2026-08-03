الإثنين 2026-08-03 01:39 م

كابيتال بنك يشارك في دعم احتفال "دارات سمير شما" بيوبيلها الفضي ويُكرَّم لدوره في دعم رعاية المسنين

كابيتال بنك يشارك في دعم احتفال "دارات سمير شما" بيوبيلها الفضي ويُكرَّم لدوره في دعم رعاية المسنين
كابيتال بنك يشارك في دعم احتفال "دارات سمير شما" بيوبيلها الفضي ويُكرَّم لدوره في دعم رعاية المسنين
الإثنين، 03-08-2026 01:27 م

الوكيل الإخباري-   شارك كابيتال بنك في دعم احتفال جمعية "دارات سمير شما للمسنين" بيوبيلها الفضي، الذي أُقيم في مقر الجمعية بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاماً على تأسيسها، احتفاءً بمسيرة حافلة في تقديم الرعاية المتكاملة لكبار السن، وذلك تحت رعاية وزيرة التنمية الاجتماعية، السيدة وفاء بني مصطفى، وبحضور عدد من الشخصيات الرسمية والفعاليات المجتمعية والإعلامية.

اضافة اعلان


ويجسد دعم البنك لهذه المناسبة التزامه المتواصل بمساندة مؤسسات المجتمع المدني التي تقدم خدمات إنسانية واجتماعية ذات أثر مباشر، وحرصه على بناء شراكات مستدامة مع المؤسسات الوطنية التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز قيم التكافل والتضامن المجتمعي.


وخلال الاحتفال، كرّمت جمعية "دارات سمير شما للمسنين" كابيتال بنك بمنحه "درع اليوبيل الفضي"، تقديراً لدوره في دعم الجمعية ومساندة رسالتها الإنسانية على مدى خمسة وعشرين عاماً، وإسهامه في تمكينها من مواصلة تقديم خدمات الرعاية المتخصصة لكبار السن، وتوفير بيئة آمنة وكريمة تلبي احتياجاتهم.


وأكد كابيتال بنك أن دعم المؤسسات المحلية، ولا سيما تلك المعنية برعاية الفئات الأكثر احتياجاً، يمثل جزءاً أصيلاً من نهجه في المسؤولية المجتمعية، انطلاقاً من إيمانه بأن تمكين هذه المؤسسات وتعزيز قدرتها على الاستمرار في أداء رسالتها يشكلان أساساً لبناء شراكات مجتمعية فاعلة، وإحداث أثر إيجابي مستدام يسهم في دعم مسيرة التنمية الاجتماعية في المملكة.

gnews

أحدث الأخبار

جنوب لبنان .. غارة إسرائيلية وعمليات نسف وتفجير

عربي ودولي جنوب لبنان .. غارة إسرائيلية وعمليات نسف وتفجير

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي إسرائيل تبلغ الولايات المتحدة "مخاوفها" بشأن خطة غزة

كابيتال بنك يشارك في دعم احتفال "دارات سمير شما" بيوبيلها الفضي ويُكرَّم لدوره في دعم رعاية المسنين

أخبار الشركات كابيتال بنك يشارك في دعم احتفال "دارات سمير شما" بيوبيلها الفضي ويُكرَّم لدوره في دعم رعاية المسنين

السفارة الأميركية في بيروت: محادثات لبنان وإسرائيل في روما لا تزال مستمرة

عربي ودولي السفارة الأميركية في بيروت: محادثات لبنان وإسرائيل في روما لا تزال مستمرة

وزير الأوقاف يفتتح الملتقى الوعظي للواعظات في عجلون

أخبار محلية وزير الأوقاف يفتتح الملتقى الوعظي للواعظات في عجلون

العاصمة عمان

أخبار محلية الحكومة : تعديلات الملكية العقارية تحمي الأراضي الزراعية

بيل

منوعات من ألمانيا إلى موائد العالم.. حكاية البريتزل

الأردن يسير قافلة مساعدات إلى سوريا تضم 16 شاحنة محملة بـ32 كرفانا

أخبار محلية الأردن يسير قافلة مساعدات إلى سوريا تضم 16 شاحنة محملة بـ32 كرفانا

الأكثر مشاهدة