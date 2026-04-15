كابيتال بنك يطلق برنامج Capital Protect بالشراكة مع MetLife لتوفير الحماية الشاملة لعملائه وعائلاتهم

01:25 م

الوكيل الإخباري- أعلن كابيتال بنك عن إطلاق برنامجه التأميني الجديد Capital Protect، بالشراكة مع شركة MetLife العالمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمان المالي لعملاء البنك وتقديم حلّ حماية متكامل يواكب احتياجاتهم المتغيرة، ويمنحهم مزيداً من راحة البال لهم ولعائلاتهم. اضافة اعلان





ويُعد برنامج "Capital Protect" برنامجاً تأمينياً شاملاً يوفر تغطية في مختلف أنحاء العالم، تشمل حالات الوفاة الطبيعية أو الحوادث التي قد تؤدي إلى الوفاة أو العجز الكلي والدائم لا قدّر الله، بما يضمن تعويضاً مالياً يخفف من الأعباء الاقتصادية الناتجة عن الظروف الطارئة، ويعزز قدرة الأفراد والأسر على التعامل مع المتغيرات بثقة واستقرار.



وأكد كابيتال بنك في بيان صادر عنه أن التزامه تجاه عملائه يتجاوز حدود المعاملات اليومية، ليتمحور حول تعزيز استقرارهم المالي وتأمين مستقبلهم، مبيناً أن إطلاق البرنامج يأتي ضمن توجه البنك لتقديم حلول مبتكرة وعملية تضمن بقاء العملاء وعائلاتهم محميين ومتمكنين لمواجهة مختلف الظروف والمتغيرات، ويواكب احتياجاتهم على المدى الطويل.



وصُمم البرنامج ليجمع بين سهولة الاشتراك وسرعة الإجراءات، إذ يتم توفيره للعملاء الجدد والحاليين مباشرة عبر فروع كابيتال بنك، كما يتميز بكونه موافقاً عليه مسبقاً من شركة MetLife، الأمر الذي يختصر وقت الحصول على الموافقات ويتيح تفعيل الاشتراك بسرعة ومرونة خلال زيارة العميل للفرع.



ويطرح Capital Protect خمس مجموعات تأمينية متعددة برسوم شهرية مدروسة تراعي مختلف الفئات العمرية، وبأقساط ميسرة تبدأ من 3 دنانير شهرياً وترتفع تدريجياً بحسب العمر والحزمة المختارة، على أن يتم تسديد الأقساط بشكل آلي عبر التعليمات الثابتة من حساب العميل، بما يضمن تجربة دفع منتظمة وسهلة دون أي إجراءات إضافية.



وتعتمد قيمة التغطية التأمينية على الفئة العمرية للمشترك ونوع الحزمة التي يختارها، حيث تتضمن التغطية تعويضاً عن الوفاة الطبيعية قد يصل إلى 50 ألف دينار أردني، إلى جانب تغطية تأمين الحوادث التي قد تصل إلى 100 ألف دينار أردني، فيما تُحتسب آلية التعويض وفق طبيعة الحالة.



