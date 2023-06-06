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الثلاثاء، 06-06-2023 01:17 م

كابيتال بنك يطلق برنامج Health &Wealth لعملائه من قطاع الأفراد

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الوكيل الإخباري - تأكيداً على مكانته الرائدة في السوق المصرفي الأردني، وسعياً منه لتطوير وتقديم أحدث البرامج والمنتجات المبتكرة التي تواكب تطلعات قاعدة عملائه المتنامية، أطلق كابيتال بنك برنامج Health & Wealth الأول من نوعه في الأردن والذي يُعنى بصحة عملائه المالية والجسدية ويحفزهم على الادخار.
وقال رئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة كابيتال بنك محمد عثمان: "إن برنامج Health & Wealth جاء للاعتناء برفاهية العملاء من الجانبين المالي والصحي، حيث يتمتع بمزايا متعددة في هذين الجانبين المهمين في حياة عملائنا".

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وأضاف:"يأتي البرنامج كجزء من خططنا في كابيتال البنك المستمرة، في تقديم ابتكارات مصرفية، تعكس مكانة عملائنا وتؤكد حرصنا على دراسة احتياجاتهم والعمل على توفيرها لهم، لتحقيق أعلى درجات الرضى لديهم".
ويضم برنامج Health & Wealth تحت مظلته مجموعة متنوعة من المزايا والعروض ذات القيمة المضافةوالمقدمة للمشتركينفي البرنامج من عملاء قطاع الأفراد، والتي تشتمل على حلول دفع سهلة من خلال الإسوارة الذكية والستيكر، الدفع بسهولة وأمان مع Apple Pay من خلال تطبيق Capital Bank Mobile، نقاط مضاعفة على برنامج مكافآت كابيتال على المشتريات باستخدام بطاقة الدفع المباشر، بالإضافة الى الحصول على نقاط على برنامج مكافآت كابيتال عند ممارسة رياضة المشي.
كما يقدم برنامج Health & Wealth باقة من الخصومات على الخدمات المصرفية، من ضمنها خصم 50٪ على رسوم إصدار بطاقة الدفع المباشر بالشراكة مع الملكية الأردنية، وخصم على أسعار الفائدة المعلنة على القروض وعلى عمولة المنح، وتخصيص فروع لمشتركي البرنامج تتماشى ونمط حياتهم في دابوق وأم أذينة.
ويتيح كابيتال بنك للمشتركين في البرنامج فرصة الحصول على أسعار تفضيلية على كافة برامج التأمين لديه، وعروض حصرية من المحلات الصحية والأندية الرياضية، وخصومات على العلاجات الطبية والتجميليةمع إمكانية التقسيط المريح بدون فائدة.


 




 

 


 

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