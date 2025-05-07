كابيتال بنك يطلق حساب التوفير "بريمير" بعوائد تصل إلى 4%

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الوكيل الإخباري- أعلن كابيتال بنك مؤخراً عن إطلاق حساب التوفير "بريمير" Premier Savings Account، حيث يتيح للعملاء الاستفادة من عوائد تنافسية تصل إلى 4% سنوياً تُصرف بشكل شهري، مما يحقق لهم توازناً مثالياً بين الادخار والسيولة. اضافة اعلان





ويأتي هذا المنتج الذي يُعد من بين أبرز الحلول المصرفية الادخارية الجديدة في السوق الأردني، ضمن استراتيجية كابيتال بنك الرامية إلى تصميم منتجات مالية مبتكرة تستجيب لاحتياجات العملاء المتزايدة، وتوفر لهم مزايا استثنائية ضمن بيئة مصرفية موثوقة ومرنة.



ويتم تحديد سعر الفائدة على حسابات التوفير "بريمير" سواء كانت بالدينار الأردني أو الدولار الأمريكي بناءً على عدد الحركات المدينة التي تتم على الحساب خلال الشهر. فعند إجراء ما بين صفر إلى حركتين مدينة خلال الشهر، يحصل العميل على سعر فائدة سنوي قدره 4% على حسابات الدينار الأردني و2% على حسابات الدولار الأمريكي. أما في حال تجاوز عدد الحركات المدينة خلال الشهر حركتين، يصبح سعر الفائدة 0% على كلتا العمليتين. كما يشترط أن يحتفظ العميل بمتوسط رصيد شهري لا يقل عن 10 الآف دينار أردني أو 10 الآف دولار أمريكي للاستفادة من الفائدة الشهرية.



وفي تعليقه على إطلاق هذا المنتج، قال رئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد، نديم خيطان: "نسعى في كابيتال بنك إلى تقديم حلول مصرفية متقدمة تتماشى مع تطلعات عملائنا وتلبي احتياجاتهم المالية اليومية. ويأتي إطلاق حساب التوفير "بريمير" كخطوة إضافية نحو تمكينهم من الادخار بشكل ذكي والاستفادة من عوائد مجزية على مدخراتهم دون التأثير على مرونة الوصول إلى أموالهم."



وأشار خيطان إلى أن منتج "بريمير" يجسّد أحد محاور استراتيجية كابيتال بنك في تشجيع ثقافة الادخار، وتوفير منتجات مالية مصممة بعناية لتواكب أنماط الحياة المتغيرة للعملاء، مما يجعله خياراً مثالياً للأفراد الذين يبحثون عن نمو آمن ومتزايد لمدخراتهم.



للمزيد من التفاصيل حول حساب التوفير بريمير، يمكن زيارة الرابط التالي:



https://www.capitalbank.jo/ar/global-data/bank-offers/premier-savings-account-4-percent