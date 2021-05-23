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الأحد، 23-05-2021 09:32 ص

كابيتال بنك يطلق حملة حول راتبك بمزايا متعددة

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الوكيل الاخباري - انطلاقاً من تفهمه لاحتياجات عملائه المتزايدة، وسعياً منه لتوفير أفضل الخدمات المصرفية لهم مقرونة بأفضل المزايا، أعلن كابيتال بنك – الرائد في توفير الحلول المصرفية المبتكرة للأفراد والشركات- عن إطلاق حملة ترويجية على حسابات الرواتب مع العديد من المزايا الإضافية.

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وسيحصل عملاء كابيتال بنك الجدد من أصحاب الرواتب التي تصل صافي قيمتها الى 1000 دينار فأكثر على حافز نقدي بنسبة 50% من قيمة الراتب الشهري ولغاية 1500 دينار عند ورود أول راتب، وحافز نقدي بقيمة 150 ديناراً للرواتب التي تتراوح ما بين 800- 999 ديناراً بعد ورود ثالث راتب إلى البنك، فيما سيحصل أصحاب الرواتب من 500 دينار إلى 799 ديناراً على حافز نقدي بقيمة 100 دينار بعد ورود ثالث راتب إلى البنك.


كما يقدم كابيتال بنك مزايا إضافية لعملاء تحويل الرواتب، من ضمنهاعائد نقدي بنسبة 2٪ وبحد اقصى 100 دينارعند استخدام بطاقات كابيتال بنك الائتمانية من خلال نقاط البيع أو عبر التسوق الالكتروني، تحويل رصيد بطاقة الائتمان المربوط بحساب الراتب المحول بدون فوائد أو دفعات شهرية على الرصيد الوارد لأول ثلاث أشهر، تقديم قروض شخصية مقبولة مسبقًا للشركات المعتمدة بحد اقصى 10,000 دينار لرواتب 1000 دينار فأكثر، بالإضافة الى توفير بطاقات ائتمانية مقبولة مسبقًا للشركات المعتمدة بحد اقصى ضعفي الراتب المحول لرواتب 1000 دينار فأكثر.


وقال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد، محمد عثمان:" نسعى في كابيتال بنك إلى الاستمرار بتطوير وتقديم خدمات مصرفية مبتكرة لعملائنا، مقرونة بمزايا متعددة وذات قيمة مضافة، تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم وأنماط حياتهم اليومية وتضيف لمعاملاتهم وتعاملاتهم المصرفية معنا المزيد من المرونة والسهولة."

 




 

 


 

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