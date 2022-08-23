كابيتال بنك يطلق حملة قروض السيارات لأهالي طلبة التوجيهي

الوكيل الإخباري -

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بالتزامن مع إطلاق نتائج الثانوية العامة، أطلق كابيتال بنك مؤخراً حملة قروض السيارات لأهالي طلبة التوجيهي بعنوان "سيارة جديدة عَ بابكو500 دينار حلوان بحسابك".ويقدم البنك ضمن الحملة التي ستنتهي في 22 أيلول المقبل، الفرصة لأهالي خريجي التوجيهي للحصول على قروض سيارات بمزايا حصرية مع خيارات تمويل مع كامل اثباتات الدخل أو بأقل المتطلبات، وبسعر فائدة منافس.وتشترط الحملة المخصصة لطلبة التوجيهي الناجحين، تمويل أقارب الطالب من الدرجة الأولى (الوالد، الوالدة، الأشقاء، والشقيقات)، مع إمكانية تسجيل السيارة باسم المقترض أو باسم الطالب.وبحسب الشروط أيضاً سيتم منح الطالب مبلغ 500 دينار هدية من كابيتال بنك بعد فتح حساب باسمه مع تزويد البنك بإثبات على نجاحه في شهادة الثانوية العامة لهذا العام، فيما سيتم تقييد المبلغ في حساب الطالب خلال أسبوع كحد أقصى بعد تنفيذ القرض.تجدر الإشارة إلى أن حملة قروض السيارات لأهالي طلبة التوجيهي، تأتي تنفيذاً لاستراتيجية كابيتال بنك الهادفة إلى تقديم خدمات ومنتجات مصرفية ذات القيمة المضافة العالية لجميع عملائه بحيث تلبي احتياجاتهم الحياتية إلى جانب توسيع قاعدة عملائه المتنامية.