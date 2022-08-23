كابيتال بنك يطلق حملة قروض السيارات لطلبة التوجيهي

الوكيل الإخباري -

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بالتزامن مع إطلاق نتائج الثانوية العامة، أطلق كابيتال بنك مؤخراً حملة قروض السيارات لطلبة التوجيهي بعنوان "سيارة جديدة عَ بابكو500 دينار حلوان بحسابك".ويقدم البنك ضمن الحملة التي ستنتهي في 22 أيلول المقبل، الفرصة لخريجي التوجيهي وذويهم للحصول على قروض سيارات بمزايا حصرية مع خيارات تمويل مع كامل اثباتات الدخل أو بأقل المتطلبات، وبسعر فائدة منافس.وتشترط الحملة المخصصة لطلبة التوجيهي الناجحين، تمويل أقارب الطالب من الدرجة الأولى (الوالد، الوالدة، الأشقاء، والشقيقات)، مع إمكانية تسجيل السيارة باسم المقترض أو باسم الطالب.وبحسب الشروط أيضاً سيتم منح الطالب مبلغ 500 دينار هدية من كابيتال بنك بعد فتح حساب باسمه مع تزويد البنك بإثباتعلى نجاحه في شهادة الثانوية العامة لهذا العام، فيما سيتم تقييد المبلغ في حساب الطالب خلال أسبوع كحد أقصىبعد تنفيذ القرض.تجدر الإشارة إلى أن حملة قروض السيارات لطلبة التوجيهي، تأتي تنفيذاً لاستراتيجية كابيتال بنك الهادفة إلى تقديم خدمات ومنتجات مصرفية ذات القيمة المضافة العالية لجميع عملائه بحيث تلبي احتياجاتهم الحياتيةإلى جانب توسيع قاعدة عملائه المتنامية.