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الثلاثاء، 25-10-2022 02:29 م

كابيتال بنك يطلق حملته التوعوية بسرطان الثدي بتنفيذ مجموعة من المبادرات

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الوكيل الإخباري - للسنة الخامسة على التوالي، وبالتزامن مع شهر تشرين الأول أطلق كابيتال بنك حملته التوعوية بسرطان الثدي، من خلال تنفيذ عدة مبادرات لموظفيه تشجعهم على الفحص المبكر عن السرطان، والتبرع لتغطية فحوصات الكشف المبكر لسيدات غير مقتدرات في الأردن.

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وتنسجم هذه الحملة السنوية، مع استراتيجية كابيتال بنك الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية والتي تسعى إلى تعزيز مكانة ودور البنك على الصعيد الاجتماعي من خلال مساهمته في دعم وتمكين مختلف فئات المجتمع، وبما يسهم في إحداث التنمية المستدامة والشاملة في البلاد. ويولي البنك اهتماماً خاصاً لمرض السرطان باستمرارية تقديم كافة سبل الدعم لمكافحة هذا المرض ومساندة المصابين به في رحلتهم العلاجية، والمساهمة في نشر الوعي الصحي للكشف المبكر عن السرطان.


وخلال شهر تشرين الأول، وهو الشهر الذي خصصته منظمة الصحة العالمية للتوعية بسرطان الثدي، شارك موظفو كابيتال بنك في عدةمبادرات نظمها البنك لدعم هذه الحملة، والتي تمثلت في إقامة كشك "Booth" متنقل تابع لمؤسسةالحسين للسرطان في عدد من مباني البنك ولمدة 3 أيام، تم من خلاله توزيع نشرات توعوية على الموظفين وعرضعدد من هدايا دكان الخير التابع للمؤسسة للاختيار منها،حيث يذهب  ريعها لدعم تغطية فحوصات الكشف المبكر لسيدات غير مقتدرات في الأردن.
وتضمنت المبادرات أيضاً إجراء فحوصات مجانية لموظفات البنك بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان وعلى مدار يومي 3 و4 تشرين الأول، حيث قامت ممرضة من مركز الحسين للسرطان بإرشادهن وتوعيتهن بأهمية الفحوصات الدورية وتوزيع منشورات توعوية عن أهم الممارسات والفحوصات اللازمة الخاصة بهذا الموضوع.


ويولي كابيتال بنك أهمية قصوى لصحة وسلامة موظفيه، حيث يعمل باستمرار على إطلاق المبادرات التي من شأنها زيادة وعيهم الصحي، وتسلط الضوء على أهمية إجراء الفحوصات الدورية للكشف عن سرطان الثدي، مما يساهم في اكتشاف السرطان في مراحل مبكرة وبالتالي رفع نسبة الشفاء وتحسين التجاوب مع العلاج.

 




 

 


 

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