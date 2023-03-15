كابيتال بنك يطلق خدمة"سلفة وراتب" لموظفي الشركات بالتعاون مع شركة ريالايز

الوكيل الإخباري - أطلق كابيتال بنك وبالتعاون مع شركة ريالايز مؤخراً خدمة "سلفة وراتب" التي تتيح لموظفي عملاء البنك من الشركات الكبرى والشركات المتوسطة والصغيرة الحصول على أجورهم المستحقة قبل موعد تسديد الرواتب مقابل رسوم ثابتة لكل معاملة.

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ويأتي إطلاق هذه الخدمة التي تعد الأولى من نوعها في المملكة، مواصلةً لتنفيذ استراتيجية وخطط كابيتال بنك في تقديم خدمات رقمية مبتكرة ذات قيمة مضافة عالية لعملائه، حيث ستساهم هذه الخدمة في تمكين عملاء البنك من الشركات الكبرى والشركات المتوسطة والصغيرة في إدارة أموالهم وتعزيز ولاء موظفيهم واستقرارهم المالي،بما ينعكس إيجاباً على انتاجية أعمالهم.



وتمتاز خدمة "سلفة وراتب" بأنها بسيطة وسهلة الاستخدام وآمنة، وبإمكان الموظف التعامل مع الخدمة مباشرة من هاتفه النقال من خلال تحميل التطبيق الخاص بالخدمة إلى جانب إمكانية إجراء أكثر من معاملة في الشهر الواحد مقابل رسم رمزي ثابت لكل معاملة.



وقال مدير إدارة المعاملات المصرفية لمجموعةكابيتال بنك، زيد الكردي: "سعيدون بشراكتنا الاستراتيجية مع شركة ريالايز حيث نتج عن هذه الشراكة إطلاقنا لأول خدمة من نوعها في المملكة "سلفة وراتب" والذي يعكس جهودنا الحثيثة لتوفير المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة التي تلائم تطلعات واحتياجات عملائنا في قطاع الشركات، لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم المؤسسية المتمثلة في تعزيز كفاءة موظفيهم وتحسين أدائهم من خلال توفير بيئة عمل مثالية لهم"، مشدداً على التزام كابيتال بنك بتقديم أحدث الابتكارات الرقمية المصرفية لخدمة عملائه من قطاع الشركات وفق أفضل المعايير المتبعة في السوق المصرفي العالمي.



من جانبه، صرح خالد الشكراني، العضو المنتدب في شركة ريالايز، قائلاً: "نحن سعيدون بإطلاق خدمة “سلفة وراتب” بالتعاون مع كابيتال بنك حيث تعتبر هذه الخدمة الأولى من نوعها على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية والثانية في الشرق الأوسط، وانطلاقه أولى لتوفير خدمات ريالايز بالتعاون مع المؤسسات المصرفية بالشرق الأوسط.

نتوقع أن تمكن هذه الخدمة الشركات من تحقيق التوازن في التدفقات المالية ورفع مستوى الإنتاجية من خلال كسب ولاء الموظفين والمساهمة في التخفيف من وقع الأعباء المالية الطارئة على أدائهم.”



شركة "ريالايز" هي منصة تكنولوجيا مالية تأسست في سنغافورة في أواخر عام ٢٠١٩. تشارك الشركة المؤسسات المالية لتلبية احتياجات عملائها من الشركات والأفراد من خلال توفير حلول تقنية سلسة وفعالة من حيث التكلفة.

تمكن هذه الحلول المؤسسات المالية لتصبح مبتكرة وتحدّث من خدماتها لتستجيب لمتطلبات زبائنها وتكتسب ميزة في الجذب والحصول على عملاء جدد.