كابيتال بنك يطلق منصة الخدمات المصرفية المفتوحة

الوكيل الإخباري- أعلن كابيتال بنك عن إطلاق منصة الخدمات المصرفية والتمويل المفتوحة، معززاً بذلك من مكانته الريادية في تبني هذه التقنية في المملكة.

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ويأتي هذا الإنجاز في إطار التزام البنك برؤية الأردن لدمج المؤسسات المالية مع النظام البيئي للتكنولوجيا المالية، وزيادة مستويات الشمول المالي وتحسين الكفاءة، ومواكبة أحدث التطورات العالمية في القطاع المصرفي.



وتتيح هذه الخطوة لشركات التكنولوجيا المالية ومقدمي الخدمات من الأطراف الثالثة الاندماج بسلاسة مع كابيتال بنك، من خلال بيئة مصرفية قوية وآمنة ومعيارية، حيث يمكن لمقدمي الخدمات المهتمين التسجيل وإنشاء حساب على المنصة، بعد مراجعة طلباتهم والموافقة عليها.



وبعد اجتيازهم عمليات المصادقة التجارية والتكنولوجية والقانونية، سيتمكنون من الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة (API) الآمنة، التي تخضع للتشريعات والضوابط الداخلية.



وقال مدير إدارة التحول الرقمي والابتكار في كابيتال بنك، هاني خليل: "يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرتنا نحو تعزيز تجربة عملائنا، ودعم الابتكار في القطاع المالي. ففي كابيتال بنك نحن ملتزمون بتوفير بيئة آمنة وفعالة لشركائنا من شركات التكنولوجيا المالية، لتمكينهم من تقديم خدمات وحلول مبتكرة تساهم في تطوير تجربة مصرفية متكاملة لعملائنا."



وأضاف خليل: "نعمل على ترجمة خططنا التي تؤكد على التزامنا بتعزيز الشمول المالي في الأردن، من خلال توفير خدمات مالية متطورة لجميع شرائح المجتمع. كما تعكس حرصنا على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في القطاع المصرفي، بما يخدم مصالح عملائنا وشركائنا."