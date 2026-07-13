كابيتال بنك يعزز ثقافة الاستدامة من خلال مبادرات تفاعلية لموظفيه مستوحاة من تراث بني حميدة

الوكيل الإخباري- في مبادرة تجمع بين الإبداع والاستدامة والعمل الجماعي، نظم كابيتال بنك ورشة عمل تفاعلية لموظفيه بعمل فني بيئي. حيث شارك الموظفون في تحويل أغطية الزجاجات البلاستيكية إلى عمل فني جماعي مستوحى من نقوش سجاد بني حميدة، أحد أبرز رموز التراث الأردني.

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وتأتي الورشة ضمن مبادرة "الفن البيئي" التي تنفذها جمعية السوسنة الخضراء، الهادفة إلى تحويل المواد القابلة لإعادة التدوير إلى أعمال فنية تسهم في نشر الوعي البيئي وتعزيز مفاهيم الاستدامة، وذلك من خلال استخدام المواد التي يقوم البنك على إعادة تدويرها كجزء من ممارساته المستدامة، فيما أتاحت المبادرة للمشاركين فرصة المساهمة في إنتاج لوحة فنية جماعية، تحمل بصمة كل موظف شارك في إنجازها، باستخدام المواد المعاد توظيفها.



ويهدف المشروع إلى الدمج بين الاستدامة البيئية والإرث الثقافي الأردني من خلال إعادة تقديم الحرفية التقليدية لسجاد بني حميدة بأسلوب إبداعي مبتكر يعتمد على إعادة التدوير، بما يعكس أهمية تبني حلول مستدامة تحافظ على البيئة وتسلط الضوء في الوقت ذاته على عناصر الهوية الثقافية الوطنية. ومن المقرر عرض اللوحة الفنية النهائية في المقر الرئيسي لكابيتال بنك، لتجسد نموذجاً عملياً لكيفية تحويل المواد المستهلكة إلى أعمال تحمل قيمة فنية وثقافية ورسائل توعوية تعزز ثقافة الاستدامة.



وفي تعليقها على هذه المشاركة، أكدت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو، أن هذه المبادرة تعكس التزام البنك المستمر بترسيخ مفاهيم الاستدامة كجزء أساسي من ثقافته المؤسسية وممارساته اليومية، مشيرة إلى أن الاستدامة تمثل أحد المحاور الرئيسية ضمن استراتيجية البنك ورؤيته طويلة الأمد.



وأضافت بارطو، أن المبادرة تجمع بين الوعي البيئي والحفاظ على التراث الثقافي والعمل الجماعي، موضحة أن إشراك الموظفين في مثل هذه الأنشطة يسهم في تعزيز ثقافة المسؤولية البيئية ويحول مفاهيم الاستدامة من أهداف نظرية إلى ممارسات ملموسة تنعكس إيجاباً على المجتمع والبيئة.



وأكدت بارطو أن كابيتال بنك يواصل دعم المبادرات التي تخلق أثراً إيجابياً ومستداماً، وتسهم في رفع الوعي بالقضايا البيئية وتشجيع الابتكار في إيجاد حلول عملية للتحديات المرتبطة بالاستدامة، بما ينسجم مع التزامه بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وأهدافه في دعم التنمية المستدامة في الأردن.





عن مجموعة كابيتال بنك:



تُعد مجموعة كابيتال بنك، واحدة من أكبر المؤسسات المصرفية العاملة في السوقين الأردني والإقليمي، حيث تصل قيمة أصولها الى ما يقارب 8.5 مليار دينار أردني، فيما يبلغ مجموع حقوق مساهميها 841.4 مليون دينار أردني.



وتضم المجموعة، كابيتال بنك والذي تنامت أعماله منذ تأسيسه في العام 1995 ليصبح اليوم واحداً من أبرز البنوك الأردنية المتخصصة في تقديم حزم متكاملة من الحلول والخدمات المصرفية الاستثمارية والتجارية المصممة لتلبية متطلبات العملاء من الشركات والأفراد على حد سواء.



وفي العام 2005، قام كابيتال بنك (الأردن) بشراء أغلبية أسهم المصرف الأهلي العراقي 61.85%، الأمر الذي مكّن المصرف من تطوير منتجاته وخدماته، وتعزيز موطئ قدمه وتعزيز الشمول المالي على مستوى العراق ودعم النشاطات التصديرية وتقديم كافة الخدمات للشركات العاملة بالعراق. وضمن استراتيجيته التوسعية على الصعيد الإقليمي، قام المصرف الأهلي العراقي بافتتاح أول فرع له في المملكة العربية السعودية لتقديم الخدمات المصرفية والتجارية لعملائه من قطاع الشركات في العام 2023.



وبرزت شركة كابيتال للاستثمارات المملوكة بالكامل لكابيتال بنك، والتي تأسست في عام 2006، كشركة إقليمية رائدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية الشاملة التي تضم إدارة الأصول والوساطة والاستشارات المالية للشركات. تقدم الشركة خدماتها لمجموعة متنوعة من العملاء المحليين والإقليميين والعالميين، بما في ذلك الشركات الكبرى والهيئات الحكومية والأفراد أصحاب الثروات العالية من خلال مكاتبها في الأردن وفي الإمارات /مركز دبي المالي العالمي (DIFC).



وترجمة لخطط نموها التوسعية استحوذت مجموعة كابيتال بنك في العام 2021 على عمليات بنك عوده في الأردن والعراق، كما استحوذت في العام 2022 على بنك سوسيته جنرال – الأردن، مما عزز مكانتها التنافسية في القطاع المصرفي الأردني. وفي أوائل عام 2022، تم إطلاق blink، وهو قناة مصرفية رقمية تهدف إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية لعملاء التجزئة.



وعلى صعيد تعزيز القاعدة الرأسمالية، قام كابيتال بنك في العام 2022 بإصدار سندات دائمة من الشق الأول بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وهي الأولى من نوعها لبنك أردني في السوق المحلية، والمدرجة في بورصة ناسداك دبي. كما شهد العام ذاته دخول صندوق الاستثمارات العامة السعودي كشريك استراتيجي بحصة بلغت 23.97%، ما أسهم في دعم خطط النمو والتوسع للمجموعة. وفي إطار تعزيز مركزها المالي ودعم خططها التوسعية، قام كابيتال بنك بتوقيع اتفاقية قرض داعم لرأس المال أخضر بقيمة 155 مليون دولار أمريكي مع مؤسسات تمويلية دولية.