كابيتال بنك يعزز مسيرته في دعم التعليم ويرعى منتدى أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين

وتأتي رعاية كابيتال بنك لهذا المنتدى انطلاقاً من إيمانه العميق بأهمية التعليم كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، والتزامه بدعم المبادرات الوطنية التي تهدف إلى إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع، حيث يسعى البنك من خلال رعايته للمنتدى إلى تعزيز الشراكات التي تساهم في تطوير القطاع التعليمي وتقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التعليمية.
وفي تعليق لها على هذه الرعاية، قالت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة كابيتال بنك، تولين بارطو: "نفخر بدعمنا لهذا المنتدى الوطني الذي يعكس التزامنا بالاستثمار في قطاع التعليم وتعزيز التنمية المجتمعية، حيث نؤمن بأن بناء شراكات قوية مع مؤسسات رائدة مثل أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين هو خطوة مهمة نحو تحقيق مستقبل أفضل للتربويين وبناء قدراتهم التي تساهم في تطوير البيئة التعليمية في الأردن".
وشهد المنتدى، جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية بمشاركة 35 متحدثاً وميسراً من 14 دولة وحضور أكثر من 10,000 مشاركاً من الأردن والعالم، مما أتاح لهم فرصة الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في التعليم. وتوزعت فعاليات المنتدى على يومين، شمل اليوم الأول ورشات عمل افتراضية بقيادة تربويين، بينما تضمن اليوم الثاني جلسة افتتاحية حضرها نخبة من خبراء التعليم.
ويُعدّ المنتدى السنوي محطة رئيسية للتبادل المعرفي وتعزيز التعاون بين الأطراف المعنية، حيث يسعى إلى تمكين المعلمين من تبادل الأفكار وطرح حلول مبتكرة تساهم في تحسين البيئة التعليمية وتلبية احتياجات الطلبة والمجتمع على حد سواء.
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