كابيتال بنك يعقد لقاءاً خاصاً حول أحدث المستجدات المالية واتجاهات السوق

الوكيل الإخباري- نظم كابيتال بنك الحدث السنوي الخاص بعملاء كابيتال للاستثمارات وعملاء الخدمات المصرفية الخاصة في فندق الريتز كارلتون عمّان، تم خلاله استعراض آخر المستجدات والاتجاهات في الأسوق المالية، وتسليط الضوء على الخدمات المتميزة التي يقدمها البنك لهذه الفئة من العملاء.

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وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة كابيتال بنك، تامر غزالة في كلمته الترحيبية على أهمية الخدمات المصرفية الخاصة في استراتيجية البنك، مشيراً إلى أن كابيتال بنك يُقدّم مجموعة متكاملة من الخدمات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات وتطلعات العملاء، بما في ذلك إدارة الثروات، والحلول الاستثمارية المبتكرة، والخدمات المصرفية التي تتميز بأعلى مستويات الجودة والاحترافية.



وأعرب غزالة عن فخره بمكانة البنك الرائدة في تقديم الحلول المصرفية المتقدمة، مشيراً إلى أن مجموعة كابيتال بنك تمتلك حضوراً إقليمياً عبر أربعة أسواق رئيسية في الأردن، العراق، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، مستعرضاً أبرز الإنجازات التي حققتها المجموعة خلال الفترة الماضية.



وتضمن الحدث سلسلة من العروض التقديمية التي قدمها كبار المسؤولين في البنك، حيث سلطت الضوء على استراتيجية البنك والقيمة المضافة التي يقدمها لعملائه من خلال خدماته المصرفية الخاصة، بالإضافة إلى استعراض توقعات الأسواق المالية لعام 2025.