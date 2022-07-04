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الإثنين، 04-07-2022 01:21 م

كابيتال بنك يعلن أسماء أول خمسة رابحين بالجائزة الكبرى لحساب توفير "طريقك دهب"

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الوكيل الإخباري - ضمن باقة جوائز التوفير التي يقدمها البنك على مدار العام لعملائه، أعلن كابيتال بنك ضمن احتفالية أقيمت يوم الاحد3/7 الجاري عن اسماء أول خمسة رابحين بالجائزة الكبرى في حساب التوفير " طريقك دهب" والبالغ قيمتها 100 ألف دينار لكل رابح.

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وفاز بالجائزة كل من السادة جمانة العايد، سمير أبو آغا، عبير حماد، مروة العطيات وفرناند فاخوري. 
وقدّم رئيس الخدمات المصرفية للأفراد فيمجموعة كابيتال بنك، محمد عثمان أحر التهاني للفائزين بالجائزة الكبرى الأولى، موضحاً أن حملة جوائز حساب توفير " طريقك دهب" تعد من أكبر الحملات التي يطلقها البنك سواء من ناحية عدد الجوائز أو الفرص المضمونة للفوز بالذهب وفقاً لمعدل رصيد الحساب السنوي ولضوابط وشروط الحساب.


وأضاف عثمان بأن كابيتال بنك أطلق الحملة بمزايا عديدةوجوائز قيّمة سعياً منه لتشجيع عملائه الحاليين والمحتملين على تبني ثقافة الادخار وزيادة أرصدة حسابات التوفير الخاصة بهم، وذلك لتعزيز رفاههم المالي في المستقبل، مبيناً أن مثل هذه الحملات التحفيزية تشجع على زيادة قاعدة عملاء البنك التي شهدت تنامياً كبيراً خلال السنوات الأخيرة.


تجدر الإشارة إلى أن هذه الجوائز تأتي ضمن الحملة الترويجيةلحساب توفير " طريقك دهب" التي أطلقها البنك في بداية العام 2022، ووفر من خلالها لأصحاب حسابات التوفير لديه الفرص المرتفعة للفوز بـمجموعة من الجوائز النقدية الأسبوعية والنصف سنوية بقيمة تقارب 2 مليون دينار ، وتتوزع كالتالي: 10 جوائز أسبوعية بقيمة 2,022 دينار لـ 10 رابحين، و10 جوائز كبرى قيمة كل منها 100 ألف دينار تقدم لخمسة رابحين في نهاية شهر حزيران وخمسة رابحين في نهاية كانون الأول من هذا العام بأعلى فرص للربح، بالإضافة الى جوائز الذهب المضمونة


 




 

 


 

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