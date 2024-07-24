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الأربعاء، 24-07-2024 03:01 م

كابيتال بنك يُعلن أسماء الأطفال الخمسة الفائزين بحسابات التوفير لشهر حزيران

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الوكيل الاخباري - أعلن كابيتال بنك عن أسماء الأطفال الخمسة الفائزين بجوائز حملته الترويجية لحسابات التوفير لعام 2024، والتي تُعد واحدة من الأكبر في المملكة.

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وفاز بالجوائز وهي عبارة عن 5 رحلات عائلية لـ 4 أشخاص إلى منتجع "أرض الأساطير" في أنطاليا -تركيا كل من جويل يوسف ميشيل عطيه بوﻻية والدها، وديانا تفال لمنفعة ابنتها ناي سمور، والطفل شهم فهد بولاية والده، والطفل توفيق سمرين بولاية والده، والطفلة هيا أشرف نصير بولاية والدها أشرف. 


وبهذه المناسبة قال رئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في كابيتال بنك نديم خيطان: "نهنئ أطفالنا الفائزين وعائلاتهم بهذه الجائزة التي تُعبر عن التزامنا الراسخ في كابيتال بنك بغرس ثقافة الادخار لدى أطفالنا منذ الصغر. نؤمن بأن الادخار هو حجر الأساس لبناء مستقبل مالي آمن ومستقر، ونحن سعداء بأن نكون جزءً من رحلة أطفالنا نحو تحقيق أحلامهم وطموحاتهم."


 وأكد خيطان على أن كابيتال بنك يواصل تقديم قيمة مضافة لعملائه من خلال تشجيعهم على الادخار والاستفادة من الفرص المميزة التي يوفرها البنك، مشيراً إلى أن البنك سيستمر في إطلاق حملات وجوائز كبرى أخرى في المستقبل القريب.
وقد عبر الفائزون وأهاليهم عن سعادتهم الغامرة بهذه الجائزة، وأثنوا على جهود كابيتال بنك في تقديم خدمات مصرفية متميزة للأطفال وتشجيعهم على الادخار.


وكان كابيتال بنك قد خصص وضمن حملة التوفير الأكبر للعام 2024 ولأول مرة جوائز خاصة بحسابات الأطفال تحت عمر 18 عاماً تشمل أجهزة بلاي ستيشن PlayStation، وجوائز كبرى هي عبارة عن رحلات مدفوعة لأربع أشخاص.

 

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