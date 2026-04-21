كابيتال بنك يعلن أسماء الأطفال العشرة الفائزين بجوائز حساب الادخار Bright

أعلن كابيتال بنك عن تتويج 10 رابحين من أصحاب حسابات الادخارBright ، المخصص للأطفال واليافعين دون سن 18 عاماً بجوائز نقدية إجمالية بلغت 50 ألف دينار، وذلك خلال احتفالية أقيمت في النادي الأرثوذكسي، حيث حصل كل فائز على جائزة بقيمة 5000 دينار.

ويُعد حساب Bright أحد المنتجات المصرفية التي أطلقها البنك لتلبية احتياجات الجيل الجديد، حيث يجمع بين مزايا الادخار والحوافز التشجيعية التي تعزز ارتباط الأطفال وأولياء أمورهم بالممارسات المالية السليمة. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص كابيتال بنك على تعزيز ثقافة الادخار لدى الأجيال الناشئة، من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة تستهدف فئة الأطفال واليافعين، وتسهم في ترسيخ مفاهيم التخطيط المالي المبكر وبناء مستقبل مالي مستدام.



وفاز بالجوائز كل من: رازي غيث عربيات بولاية والده، أنس إبراهيم الحسبان بولاية والده، مصطفى محمد حاجبي بولاية والده، آدم نصري حنوش بولاية والده، يارا حداد لمنفعة الطفل جورج حازم عابودي، كرم قصي العكاوي بولاية والده، نسرين قتابي لمنفعة الطفلة ماسة فراس عاشور، سيلين ساهر سلوادي بولاية والدها، راية سائد قعوار بولاية والدها، وسهاد الصفدي لمنفعة الطفلة سيلينا سمير الصفدي



وبهذه المناسبة، قال رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في كابيتال بنك، نديم خيطان: "نفخر في كابيتال بنك بالإقبال اللافت الذي يشهده حساب Bright، والذي يعكس وعياً متزايداً لدى أولياء الأمور بأهمية غرس ثقافة الادخار لدى أبنائهم منذ سن مبكرة. ونؤمن بأن الادخار يشكل أداة أساسية لتمكين الأفراد وبناء جاهزيتهم لمواجهة تحديات المستقبل وتحقيق طموحاتهم."



وأكد خيطان أن الفرص لا تزال قائمة للفوز بالجوائز الكبرى والتي تتيح لهم الحصول على بوليصة تعليمية تصل قيمتها إلى 50 ألف دينار أردني، مما يعكس حرص البنك المستمر على دعم مستقبل الأطفال وتأمين احتياجاتهم التعليمية والأساسية.



وأشار إلى التزام كابيتال بنك بمواصلة تطوير منتجاته وخدماته المصرفية المبتكرة، بما يعزز من الادخار لدى مختلف شرائح المجتمع، ويسهم في تمكين الأجيال القادمة من بناء مستقبل مالي أكثر استقراراً واستدامة.

عن مجموعة كابيتال بنك:



تُعد مجموعة كابيتال بنك، واحدة من أكبر المؤسسات المصرفية العاملة في السوقين الأردني والإقليمي، حيث تصل قيمة أصولها الى ما يقارب 8.7 مليار دينار أردني، فيما يبلغ مجموع حقوق مساهميها 989 مليون دينار أردني.



وتضم المجموعة، كابيتال بنك والذي تنامت أعماله منذ تأسيسه في العام 1995 ليصبح اليوم واحداً من أبرز البنوك الأردنية المتخصصة في تقديم حزم متكاملة من الحلول والخدمات المصرفية الاستثمارية والتجارية المصممة لتلبية متطلبات العملاء من الشركات والأفراد على حد سواء.



وفي العام 2005، قام كابيتال بنك (الأردن) بشراء أغلبية أسهم المصرف الأهلي العراقي (61.85%)، الأمر الذي مكّن المصرف من تطوير منتجاته وخدماته، وتعزيز موطئ قدمه وتعزيز الشمول المالي على مستوى العراق ودعم النشاطات التصديرية وتقديم كافة الخدمات للشركات العاملة بالعراق. وضمن استراتيجيته التوسعية على الصعيد الإقليمي، قام المصرف الأهلي العراقي بافتتاح أول فرع له في المملكة العربية السعودية لتقديم الخدمات المصرفية والتجارية لعملائه من قطاع الشركات في العام 2023.



وبرزت شركة كابيتال للاستثمارات المملوكة بالكامل لكابيتال بنك، والتي تأسست في عام 2006، كشركة إقليمية رائدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية الشاملة التي تضم إدارة الأصول والوساطة والاستشارات المالية للشركات. تقدم الشركة خدماتها لمجموعة متنوعة من العملاء المحليين والإقليميين والعالميين، بما في ذلك الشركات الكبرى والهيئات الحكومية والأفراد أصحاب الثروات العالية من خلال مكاتبها في الأردن وفي الإمارات /مركز دبي المالي العالمي (DIFC).



وترجمة لخطط نموها التوسعية استحوذت مجموعة كابيتال بنك في العام 2021 على عمليات بنك عوده في الأردن والعراق، كما استحوذت في العام 2022 على بنك سوسيته جنرال – الأردن، مما عزز مكانتها التنافسية في القطاع المصرفي الأردني. وفي أوائل عام 2022، تم إطلاق blink، وهو قناة مصرفية رقمية تهدف إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية لعملاء التجزئة.



في عام 2022، عزز كابيتال بنك قاعدته الرأسمالية من خلال إصدار سندات دائمة من الشق الأول بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وهي الأولى من نوعها لبنك أردني في السوق المحلية، والمدرجة في بورصة ناسداك دبي. وفي ذات العام، عملت المجموعة على زيادة رأس مالها من خلال إدخال صندوق الاستثمارات العامة السعودي - أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم - كشريك استراتيجي وبفضل حصة قدرها 23.97%، مكّنت زيادة رأس المال المجموعة من مواصلة تنفيذ استراتيجيتها التوسعية، مع الاستمرار في تقديم منتجات وخدمات مبتكرة تعود بالنفع على العملاء والمساهمين.



ونظراً لالتزام كابيتال بنك بالتميز والتركيز على العميل والابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية، حصد البنك مجموعة من الجوائز المرموقة، منها جائزة أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في الأردن للسنة الثانية على التوالي، وجائزة أفضل خدمات إدارة الثروات في الأردن من International Business Magazine، بالإضافة إلى جائزتي أفضل بنك في الأردن وأفضل تطبيق مصرفي في الأردن من Global Financial Market Review.



