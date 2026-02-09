كابيتال بنك يعلن دعمه لـ "Hoop Top" تعزيزاً لدور الشباب والارتقاء بالمشهد الرياضي

وتأتي هذه الرعاية انسجامًا مع رؤية كابيتال بنك في دعم القطاع الرياضي في الأردن، وتوفير بيئات حاضنة للمواهب الشابة، إيمانًا بدور الرياضة في تمكين الشباب وبناء مسارات إيجابية تسهم في تطوير المشهد الرياضي، بما ينعكس على صحة المجتمع وحيويته.
وفي تعليقها على هذه الاتفاقية، أكدت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو، أن هذا التعاون يأتي استكمالًا لمسار الشراكات الاستراتيجية التي يحرص البنك على بنائها، مشيرةً إلى أن دعم كابيتال بنك لا يقتصر على الرعاية التقليدية، بل يهدف إلى تعزيز الأنشطة الشبابية وخلق مساحات نوعية تتيح للجيل الجديد ممارسة شغفه وتطوير مهاراته ضمن بيئة احترافية وآمنة، بما يسهم في بناء منظومة رياضية مستدامة.
من جانبه، أعرب مؤسس "Hoop Top"، معتصم سلامة، عن اعتزازه بهذا التعاون مع كابيتال بنك، مؤكّدًا أن هذه الشراكة ستسهم بتوفير مساحة للرياضيين، ولا سيما فئة الشباب، لافتًا إلى أن "Hoop Top" يعد مساحة فريدة من نوعها في الأردن، صُممت لتكون وجهة متكاملة للرياضيين والمحترفين، وللشباب الراغبين بتطوير مهاراتهم وصقل قدراتهم ضمن معايير احترافية عالية.
تجدر الإشارة إلى أن "Hoop Top" يعد من الجهات الرائدة في إدارة وتنظيم الفعاليات والأنشطة الرياضية، إلى جانب تقديم خدمات متخصصة في التدريب والتأهيل الرياضي لمختلف الألعاب، مع تركيز احترافي خاص على رياضة كرة السلة.
عن مجموعة كابيتال بنك:
تُعد مجموعة كابيتال بنك واحدة من أكبر المؤسسات المصرفية العاملة في السوقين الأردني والإقليمي، حيث تصل قيمة أصولها إلى ما يقارب 8.6 مليار دينار أردني، فيما يبلغ مجموع حقوق مساهميها 916 مليون دينار أردني.
وتضم المجموعة كابيتال بنك، الذي تنامت أعماله منذ تأسيسه في العام 1995 ليصبح اليوم واحدًا من أبرز البنوك الأردنية المتخصصة في تقديم حزم متكاملة من الحلول والخدمات المصرفية الاستثمارية والتجارية المصممة لتلبية متطلبات العملاء من الشركات والأفراد على حد سواء.
وفي العام 2005، قام كابيتال بنك (الأردن) بشراء أغلبية أسهم المصرف الأهلي العراقي (61.85%)، الأمر الذي مكّن المصرف من تطوير منتجاته وخدماته، وتعزيز موطئ قدمه وتعزيز الشمول المالي على مستوى العراق ودعم النشاطات التصديرية وتقديم كافة الخدمات للشركات العاملة بالعراق. وضمن استراتيجيته التوسعية على الصعيد الإقليمي، قام المصرف الأهلي العراقي بافتتاح أول فرع له في المملكة العربية السعودية لتقديم الخدمات المصرفية والتجارية لعملائه من قطاع الشركات في العام 2023.
وبرزت شركة كابيتال للاستثمارات المملوكة بالكامل لكابيتال بنك، والتي تأسست في عام 2006، كشركة إقليمية رائدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية الشاملة التي تضم إدارة الأصول والوساطة والاستشارات المالية للشركات. تقدم الشركة خدماتها لمجموعة متنوعة من العملاء المحليين والإقليميين والعالميين، بما في ذلك الشركات الكبرى والهيئات الحكومية والأفراد أصحاب الثروات العالية من خلال مكاتبها في الأردن وفي الإمارات / مركز دبي المالي العالمي (DIFC).
وترجمة لخطط نموها التوسعية، استحوذت مجموعة كابيتال بنك في العام 2021 على عمليات بنك عوده في الأردن والعراق، كما استحوذت في العام 2022 على بنك سوسيته جنرال – الأردن، مما عزز مكانتها التنافسية في القطاع المصرفي الأردني. وفي أوائل عام 2022، تم إطلاق Blink، وهو بنك رقمي يهدف إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية لعملاء التجزئة.
وفي عام 2022، عزز كابيتال بنك قاعدته الرأسمالية من خلال إصدار سندات دائمة من الشق الأول بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وهي الأولى من نوعها لبنك أردني في السوق المحلية، والمدرجة في بورصة ناسداك دبي. وفي ذات العام، عملت المجموعة على زيادة رأس مالها من خلال إدخال صندوق الاستثمارات العامة السعودي – أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم – كشريك استراتيجي وبفضل حصة قدرها 23.97%، ما مكّن المجموعة من مواصلة تنفيذ استراتيجيتها التوسعية، مع الاستمرار في تقديم منتجات وخدمات مبتكرة تعود بالنفع على العملاء والمساهمين.
ونظرًا لالتزام كابيتال بنك بالتميز والتركيز على العميل والابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية، حصد البنك مجموعة من الجوائز المرموقة، منها جائزة أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في الأردن للسنة الثانية على التوالي، وجائزة أفضل خدمات إدارة الثروات في الأردن من International Business Magazine، بالإضافة إلى جائزتي أفضل بنك في الأردن وأفضل تطبيق مصرفي في الأردن من Global Financial Market Review.
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لكابيتال بنك: www.capitalbank.jo
-
أخبار متعلقة
-
هيئة الأوراق المالية توافق على تسجيل "صندوق كابيتال للاستثمار العالمي"
-
اتفاقية تعاون بين طلبات الأردن ومؤسسة الملك الحسين لتوسيع العطاء والمسؤولية المجتمعية
-
فريق كلية الحقوق إلى نهائيات أكسفورد العالمية للمحكمة الصورية 2026
-
البنك العربي يعلن أسماء الفائزين في حملة حساب "شباب"
-
زين كاش الراعي البلاتيني لبطولة JUBB للكاليستنكس
-
"جورامكو" توقع اتفاقية شراكة لمدة خمس سنوات مع خطوط طيران كوندور لأول مرة في إطار مشاركتها في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة الطائرات 2026
-
75.5 مليون دينار أرباح شركة مصفاة البترول الأردنية لعام 2025
-
بنك الاتحاد يستضيف أكاديمية التحالف المالي للمرأة لأول مرة في الأردن