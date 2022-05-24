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الثلاثاء، 24-05-2022 02:54 م

كابيتال بنك يعيد إطلاق برنامج التقسيط المريح بمزايا إضافية

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الوكيل الإخباري - بعد نجاح نسخته الأولى في تحقيق القيمة المضافة للعملاء، أعلن كابيتال بنك عن إعادة إطلاق برنامج التقسيط المريح بمزايا إضافية وبسعر فائدة 0%.

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وتشمل المزايا الإضافية للبرنامج؛ تقسيط الرسوم المدرسية والجامعية (المحلية والدولية)، وعقود التأمين بكافة أنواعها، واشتراكات الأندية الرياضية وتذاكر الطيران، على أن يكون الحد الأدنى لمبلغ التقسيط هو 100 دينار وبحد أقصى 10,000 دينار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، ولمدة تصل لغاية 12 شهراً باستخدام بطاقات كابيتال بنك الائتمانية المختلفة.


وللتيسير على العملاء، أتاح البنك لهم عملية التسجيل في خدمة التقسيط التي تصل مدتها لغاية 12 شهراً من خلال الاتصال بمركز خدمة العملاء على 065100220 وإعلامهم بعملية التقسيط خلال 14 يوماً من تاريخ شراء السلعة بحد أقصى.


كما يوفر كابيتال بنك لعملائه إمكانية تقسيط السلع غير المشمولة ببرنامج التقسيط المريح، والتي تم شراؤها من أي مكان بالعالم، بسعر فائدة منافس 0.75% وذلك عن طريق الاتصال بمركز خدمة العملاء وطلب تفعيل خدمة التقسيط.


هذا وأكد رئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في كابيتال بنك محمد عثمان، أن البنك يقوم باستمرار بتلمس احتياجات عملائه والعمل على تلبيتها وفق أفضل المعايير المصرفية المعمول بها في السوق المحلي، موضحاً أن إعادة إطلاق البرنامج بإضافات ومزايا جديدة جاء بعد النجاح الكبير الذي حققه عند إطلاقه أول مرة في العام 2020، وإقبال عملاء البنك على الاستفادة منه.


وأشار عثمان، إلى أن كابيتال بنك يستثمر في صحة عملائه المالية من خلال إطلاقه أفضل المنتجات والخدمات المصرفية ذات القيمة المضافة، والتي تحقق لهم نقلة نوعية ومميزة في حياتهم وأعمالهم.

 




 

 


 

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