كابيتال بنك يقدم رعايته لعرض أزياء مدرسة عمّان الوطنية لدعم مؤسسة الحسين للسرطان

الوكيل الإخباري- تأكيداً على التزامه المستمر بدعم المبادرات المجتمعية الهادفة وترسيخ قيم المواطنة الصالحة لدى الشباب، قدم كابيتال بنك رعايته لعرض الأزياء السنوي الذي نظمه طلبة المرحلة الثانوية في مدرسة عمّان الوطنية.

وتأتي هذه الرعاية في إطار حرص البنك على مساندة المشاريع الطلابية التي تحمل أبعاداً إنسانية وتساهم في تنمية روح المسؤولية تجاه المجتمع.



وقد تميز عرض الأزياء لهذا العام بحمله شعار "من الماضي نصمم المستقبل"، حيث استعرض الطلبة تصاميم مبتكرة تعكس رحلة فنية تجمع بين الأصالة والتطلع نحو المستقبل. ويهدف هذا المشروع الطلابي إلى صقل مواهبهم وتطوير قدراتهم الإبداعية، مع ربط هذه الجهود بغاية إنسانية سامية؛ حيث تقرر تخصيص كامل ريع هذا النشاط لدعم مؤسسة الحسين للسرطان، مما يعزز من دور الطلبة كأفراد فاعلين في دعم القضايا الوطنية النبيلة.