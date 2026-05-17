كابيتال بنك يقدم رعايته لعرض أزياء مدرسة عمّان الوطنية لدعم مؤسسة الحسين للسرطان

وتأتي هذه الرعاية في إطار حرص البنك على مساندة المشاريع الطلابية التي تحمل أبعاداً إنسانية وتساهم في تنمية روح المسؤولية تجاه المجتمع.
وقد تميز عرض الأزياء لهذا العام بحمله شعار "من الماضي نصمم المستقبل"، حيث استعرض الطلبة تصاميم مبتكرة تعكس رحلة فنية تجمع بين الأصالة والتطلع نحو المستقبل. ويهدف هذا المشروع الطلابي إلى صقل مواهبهم وتطوير قدراتهم الإبداعية، مع ربط هذه الجهود بغاية إنسانية سامية؛ حيث تقرر تخصيص كامل ريع هذا النشاط لدعم مؤسسة الحسين للسرطان، مما يعزز من دور الطلبة كأفراد فاعلين في دعم القضايا الوطنية النبيلة.
وإلى جانب الرعاية ، تضمن تواجد كابيتال بنك في الفعالية، التي أقيمت في مسرح المدرسة يومي 9 و10 أيار، إقامة جناح خاص للتعريف بحساب "Bright" المخصص للأطفال واليافعين، والذي يعد منصة عملية تجمع بين الأمان المالي والمزايا التحفيزية، حيث يتيح الحساب فرصاً للفوز بجوائز شهرية؛ تشمل سحوبات لعشرة فائزين والتي تمكنهم من الفوز بجوائز نقدية بقيمة5000 دينار، على ألا يقل رصيد الحساب عن 500 دينار، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى ل6 فائزين وهي عبارة عن بوليصة تعليمية تصل قيمتها إلى 50,000 دينار على ألا يقل رصيد الحساب عن1000 دينار أردني .
