كابيتال بنك يكافئ موظفيه الفائزين ببرنامج 'نجوم كابيتال'

الوكيل الاخباري - تعزيزاً لعمل البنك على خلق ثقافة مؤسسية تركز على تقدير ومكافئة الأداء المتميز، كافأ كابيتال بنك موظفيه الفائزين بالجائزة الربع سنوية من جوائز برنامج مكافآت كابيتال للتميز "نجوم كابيتال" وذلك بعد تحقيقهم لـ 3 معايير فأكثر من المعايير المحددة في الجائزة.

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ويهدف البرنامج بناء ثقافة تتماشى مع قيم البنك الأساسية وتقدير الأفراد بناء عليها من جهة، ومن جهة أخرى زرع هذه القيم وما ينتج عنها في السلوك اليومي للموظفين وخلق وتعزيز ثقافة عمل تحفزهم على تقدير بعضهم البعض لتشجيع ورفع الكفاءة والأداء إلى أعلى المستويات، وبما يسهم في إحداث نقلة نوعية في الخدمات والحلول المصرفية والاستثمارية التي يقدمها البنك والمجموعة، وبما يحقق في النهاية رضا العملاء والشركاء ويرفع من ولائهم طوال فترة التعامل مع البنك وبعدها.



وتم تصنيف هذه الجائزة إلى سبع فئات عامة مرتبطة بقيم البنك الأساسية التي تم استنباطها من أحرف كابيتال بنك باللغة الإنجليزية CAPITAL وهي؛ فئة تجربة العملاء Customer Experience، وفئة تحمل المسؤولية Accountability، وفئة المبادرة Proactive، وفئة الابتكار والإبداع Innovation، وفئة روح الفريقTeamwork، وفئة التفوق والتميزAbove and Beyond، وفئة القيادة Leadership.



وأعربت رئيس إدارة الموارد البشرية في كابيتال بنك، هيا أبو عطا عن فخر واعتزاز البنك متمثلاً بمجلس الإدارة وإدارته التنفيذية بجهود الفائزين وإسهاماتهم، مؤكدة أهمية مكافأة الموظفين المتميزين دائماً لتحفيز زملائهم لبذل الجهد والعطاء والمبادرة من اجل الارتقاء بآداء البنك وخدمة عملائه.