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الأربعاء، 23-02-2022 01:01 م

كابيتال بنك ينجح بإصدار أول أسناد قرض دائمة بـقيمة 100 مليون دولار

Capital Bank building - image


الوكيل الاخباري - أعلنت مجموعة كابيتال بنك، إحدى أبرز المؤسسات المالية العاملة في الأردن والمنطقة، عن الاختتام الناجح لأول إصدار أسناد قرض دائمة بـقيمة 100 مليون دولار، ليكون هذا الإصدار الأول من نوعه في الأردن لسندات تصنف ضمن رأس المال الإضافي Tier1 A.

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ومن المقرر أن يقوم كابيتال بنك في الأسبوع المقبل وبحضور عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية، بقرع جرس افتتاح التداول في بورصة ناسداك دبي احتفالاً بإدراج أسناد القرض الذي يُعتبر أول إدراج تستقبله هذه البورصة في العام الجديد.


وحظي الإصدار الذي تمت إدارته من قبل شركة كابيتال للاستثمارات – الذراع الاستثماري لمجموعة كابيتال بنك، بإهتمام وإقبال كبيرين، حيث تمت تغطيته بأكثر من قيمته من قبل قاعدة واسعة من المستثمرين والتي تنوعت ما بين المؤسسات والشركات والأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية من الأردن والمنطقة.


وثمن رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك باسم خليل السالم جهود البنك المركزي الأردني وهيئة الاوراق المالية الاردنية في إنجاح هذا الإصدار، بفضل جهودهم الكبيرة الرامية لتعزيز نشاط القطاع المصرفي الأردني الذي يعد من الأسواق الاساسيةفي الاردن.


وقال السالم: “نحن فخورون بنجاح هذا الإصدار، الأمر الذي يؤكد الثقة التي تحظى بها مجموعة كابيتال بنك ومتانة مركزها المالي "، مشيراً إلى أن اختيار بورصة ناسداك دبي لإدراج الإصدار جاء لإعطاء الفرصة للمستثمرين من خارج الاردن للاستثمار في القطاع المصرفي الاردني، بالإضافة الى كونها منصة لأهم المستثمرين في المنطقة.


من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك داود الغول، أنه سيتم استخدام عوائد الإصدار في تعزيز القاعدة الرأسمالية لكابيتال بنك، مبيناً أن توقيت الإصدار سيساهم في تنفيذ خطط البنك التوسعية، بما فيها إطلاق البنك الرقمي Blink في كل من الأردن والعراق، لمواكبة التحوّل الرقمي، وتقديم أحدث الابتكارات والحلول المصرفية لعملائه،والاستحواذ على بنك سوسيته جنرال- الاردن والتوسع في السوق السعودي.

 




 

 


 

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