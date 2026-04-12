كابيتال بنك ينضم إلى مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون (PCAF) لتعزيز قياس البصمة الكربونية

حيث تعكس هذه العضوية التزام كابيتال بنك بالاستدامة ضمن استراتيجيته ودوره في دعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، فيما تعزز هذه العضوية أيضاً قدرة البنك على قياس الانبعاثات الممولة المرتبطة بمحفظته التمويلية، حيث يُعد قياس الانبعاثات الممولة عنصراً أساسياً في تعزيز فهم الأثر المناخي لمحفظة البنك التمويلية، ودعم الإدارة الفعّالة للمخاطر والفرص المرتبطة بتغير المناخ، مما يتيح للبنك بناء رؤية أوضح وأكثر موثوقية للبصمة الكربونية لمحفظته، ويدعم جهوده في تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح في هذا المجال.
ومن خلال اعتماد المنهجيات المعترف بها دولياً من قبل PCAF، سيعمل كابيتال بنك على تطوير قدراته في جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالمناخ وتحسين جودتها، بما يضمن تقييماً أكثر اتساقاً ودقة للانبعاثات المرتبطة بأنشطته التمويلية والاستثمارية. كما ستسهم هذه البيانات في دعم اتخاذ قرارات تمويلية أكثر استنارة، وتوجيه التمويل نحو المشاريع والأنشطة التي تتماشى مع الأهداف البيئية للبنك وأولوياته في مجال الاستدامة على المدى الطويل.
كما يؤكد كابيتال بنك اعتزازه بالانضمام إلى هذه المبادرة العالمية التي تجسد التزامه الراسخ بدعم جهود الاستدامة والحد من البصمة الكربونية المرتبطة بأنشطته التمويلية، مشيراً إلى أن اعتماد منهجيات PCAF سيعزز قدرته على جمع وتحليل البيانات المناخية بدقة أكبر، بما يسهم في بناء صورة أوضح وأكثر موثوقية للبصمة الكربونية لمحفظته التمويلية.
وأضاف البنك أن ذلك سيسهم في دعم عملية اتخاذ القرار، وتمكينه من توجيه تمويلاته نحو المشاريع والأنشطة التي تتماشى مع أهدافه البيئية وأولوياته في مجال الاستدامة على المدى الطويل.
تُعد مجموعة كابيتال بنك واحدة من أكبر المؤسسات المصرفية العاملة في السوقين الأردني والإقليمي، حيث تصل قيمة أصولها إلى ما يقارب 8.7 مليار دينار أردني، فيما يبلغ مجموع حقوق مساهميها 989 مليون دينار أردني.
وتضم المجموعة كابيتال بنك، والذي تنامت أعماله منذ تأسيسه في العام 1995 ليصبح اليوم واحداً من أبرز البنوك الأردنية المتخصصة في تقديم حزم متكاملة من الحلول والخدمات المصرفية الاستثمارية والتجارية المصممة لتلبية متطلبات العملاء من الشركات والأفراد على حد سواء.
وفي العام 2005، قام كابيتال بنك (الأردن) بشراء أغلبية أسهم المصرف الأهلي العراقي (61.85%)، الأمر الذي مكّن المصرف من تطوير منتجاته وخدماته، وتعزيز موطئ قدمه، وتعزيز الشمول المالي على مستوى العراق، ودعم النشاطات التصديرية، وتقديم كافة الخدمات للشركات العاملة بالعراق. وضمن استراتيجيته التوسعية على الصعيد الإقليمي، قام المصرف الأهلي العراقي بافتتاح أول فرع له في المملكة العربية السعودية لتقديم الخدمات المصرفية والتجارية لعملائه من قطاع الشركات في العام 2023.
وبرزت شركة كابيتال للاستثمارات، المملوكة بالكامل لكابيتال بنك، والتي تأسست في عام 2006، كشركة إقليمية رائدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية الشاملة التي تضم إدارة الأصول والوساطة والاستشارات المالية للشركات. وتقدم الشركة خدماتها لمجموعة متنوعة من العملاء المحليين والإقليميين والعالميين، بما في ذلك الشركات الكبرى والهيئات الحكومية والأفراد أصحاب الثروات العالية، من خلال مكاتبها في الأردن وفي الإمارات / مركز دبي المالي العالمي (DIFC).
وترجمة لخطط نموها التوسعية، استحوذت مجموعة كابيتال بنك في العام 2021 على عمليات بنك عوده في الأردن والعراق، كما استحوذت في العام 2022 على بنك سوسيته جنرال – الأردن، مما عزز مكانتها التنافسية في القطاع المصرفي الأردني. وفي أوائل عام 2022، تم إطلاق "blink"، وهو قناة مصرفية رقمية تهدف إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية لعملاء التجزئة.
في عام 2022، عزز كابيتال بنك قاعدته الرأسمالية من خلال إصدار سندات دائمة من الشق الأول بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وهي الأولى من نوعها لبنك أردني في السوق المحلية، والمدرجة في بورصة ناسداك دبي. وفي ذات العام، عملت المجموعة على زيادة رأس مالها من خلال إدخال صندوق الاستثمارات العامة السعودي - أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم - كشريك استراتيجي، وبفضل حصة قدرها 23.97%، مكّنت زيادة رأس المال المجموعة من مواصلة تنفيذ استراتيجيتها التوسعية، مع الاستمرار في تقديم منتجات وخدمات مبتكرة تعود بالنفع على العملاء والمساهمين.
ونظراً لالتزام كابيتال بنك بالتميز والتركيز على العميل والابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية، حصد البنك مجموعة من الجوائز المرموقة، منها جائزة أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في الأردن للسنة الثانية على التوالي، وجائزة أفضل خدمات إدارة الثروات في الأردن من International Business Magazine، بالإضافة إلى جائزتي أفضل بنك في الأردن وأفضل تطبيق مصرفي في الأردن من Global Financial Market Review.
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لكابيتال بنك: www.capitalbank.jo
-
أخبار متعلقة
-
-
-
-
-
-
-
-
