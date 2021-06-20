كابيتال بنك ينظم حملة تبرع بالدم لموظفيه بالتعاون مع بنك الدم

الوكيل الاخباري - في إطار برامج استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية، وحرصاً منه على أداء واجبه الإنساني تجاه المجتمع في هذه الظروف الاستثنائية، نظم كابيتال بنك وبالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم حملة تبرع بالدم لموظفيه.

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ونظمت هذه الحملة السنوية التي حظيت بإقبال كبير ومتميز من قبل موظفي وموظفات كابيتال بنك بمختلف مستوياتهم الإدارية والوظيفية بالتعاون مع مديرية بنك الدم في وزارة الصحة.



وتتماشى هذه الحملة، مع الرسالة الإنسانية التي يتبناها كابيتال بنك والهادفة إلى دعم ومساندة كافة فئات المجتمع المحتاجة وخاصة المرضى منهم، كما تنسجم مع القيم الداخلية للبنك والساعية إلى غرس القيم المجتمعية والإنسانية في نفوس موظفيه وترسيخ ثقافة العمل التطوعي لديهم.



ويحث كابيتال بنك من خلال هذه الحملات الدورية، على تشجيع المواطنين وكافة موظفي المؤسسات الأخرى بشكل غير مباشر للتبرع بالدم وذلك لما يجنيه المتبرعون من الفوائد الصحية، إضافة إلى إنقاذ حياة المرضى والمصابين.



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