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الأربعاء، 26-05-2021 02:42 م

كابيتال بنك ينظم حملة تطعيم ضد فيروس كورونا لموظفيه

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الوكيل الاخباري - في إطار حرصه على سلامة موظفيه وعملائه وتوفير بيئة عمل صحية ملائمة، نظم كابيتال بنك مؤخراً وبالتنسيق مع وزارة الصحة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، حملة تطعيم ضد فيروس كورونا للموظفين غير الحاصلين على اللقاح.

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وبحسب بيان صحفي صدر عن البنك، أشرف طاقم طبي على عملية إعطاءالجرعة الأولى من اللقاح للموظفين والتي جرت في مقر كابيتال بنك،حيث شملت الحملة حوالي 400موظف وموظفة،مع الالتزامالتام بتعليمات السلامة العامة.


وتأتي هذه الحملة في إطار دعم كابيتال بنك لجهود المؤسسات الصحية الوطنية في توفير اللقاحات لجميع المواطنين وتسريع العودة للحياة الطبيعية بعد تأمين الوقاية المجتمعية وفقاً للخطط والاستراتيجيات الموضوعة.


وأعرب كابيتال بنك في البيانعن شكره وتقديره لكافة الكوادر العاملة في وزارة الصحة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على جهودهم المبذولة منذ بداية جائحة كورونا للحد من انتشار الفايروس وتأمين اللقاحات للمواطنين من جهة، ولدعمهم المميز لحملة تطعيم موظفي البنك من جهة أخرى.

 




 

 


 

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