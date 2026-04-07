كابيتال بنك ينظم فعالية صحية لموظفيه بمناسبة يوم الصحة العالمي

الوكيل الإخباري- نظم كابيتال بنك في مقره الرئيسي فعالية صحية وتوعوية لموظفيه بالتزامن مع يوم الصحة العالمي، وذلك في إطار حرصه على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع أنماط الحياة الصحية بين موظفيه.

وشهدت الفعالية مشاركة فريق مختبرات بيولاب الذي قدم مجموعة من الفحوصات الطبية للموظفين، شملت قياس مستوى السكر في الدم وفحص الهيموجلوبين وقياس ضغط الدم، إلى جانب إجراء تحليل مكونات الجسم باستخدام تقنية InBody.



كما تواجدت أخصائية التغذية دانا نفاع لتقديم إرشادات غذائية عامة والإجابة على استفسارات الموظفين حول الأنظمة الغذائية الصحية التي تساعد على الحفاظ على النشاط والصحة العامة.

وتضمن البرنامج أيضاً محاضرة توعوية قدمتها أخصائية الصحة والعافية لبنى الجريري حول أهمية الفحوصات الصحية الدورية ودورها في الوقاية من الأمراض. بالإضافة إلى مشاركة مركز F45 في الفعالية من خلال فريق متخصص عمل على نشر التوعية بأهمية النشاط البدني في الحياة اليومية،