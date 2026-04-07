كابيتال بنك ينظم فعالية صحية لموظفيه بمناسبة يوم الصحة العالمي

وشهدت الفعالية مشاركة فريق مختبرات بيولاب الذي قدم مجموعة من الفحوصات الطبية للموظفين، شملت قياس مستوى السكر في الدم وفحص الهيموجلوبين وقياس ضغط الدم، إلى جانب إجراء تحليل مكونات الجسم باستخدام تقنية InBody.
كما تواجدت أخصائية التغذية دانا نفاع لتقديم إرشادات غذائية عامة والإجابة على استفسارات الموظفين حول الأنظمة الغذائية الصحية التي تساعد على الحفاظ على النشاط والصحة العامة.
وتأتي هذه الفعالية ضمن المبادرات التي ينفذها كابيتال بنك لتعزيز بيئة عمل صحية وتشجيع الموظفين على تبني أنماط حياة متوازنة تدعم صحتهم وإنتاجيتهم.
