كابيتال بنك ينظم فعالية "Money Matters" لتعزيز الثقافة المالية

وخلال الفعالية التي عقدت في Capital Campus – مركز التدريب المتخصص والتابع لكابيتال بنك -، تعلم المشاركون على مدار 3 ساعات مجموعة من المفاهيم الأساسية في الوعي المالي شملت؛ كيفية إعداد الميزانية، والإنفاق والادخار الذكي، وإدارة الائتمان والديون، وحقوق المستهلك، وريادة الأعمال.
كما قام المشاركون في نهاية البرنامج التفاعلي بتطبيق ما تعلموه من خلال إعداد خطط عمل تم تقديمها إلى المدربين والمجموعات الأخرى.
وقالت رئيسة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة كابيتال بنك، تولين بارطو: "نؤمن في كابيتال بنك بأهمية الاستثمار في الشباب وتمكينهم بالمعرفة المالية اللازمة لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم. ومن خلال برنامج "Money Matters"، نهدف إلى غرس مفاهيم مالية أساسية وتشجيعهم على تبني واكتساب مهارات وعادات مالية سليمة تسهم في بناء مستقبل مالي مستقر."
وأكدت بارطو التزام كابيتال بنك بمواصلة تقديم مثل هذه البرامج والمبادرات التي تستهدف جميع الفئات العمرية، وبما يتفق مع رؤيته الساعية لدعم جهود التنمية المستدامة في المجتمع الأردني، حيث ينسجم هذا البرنامج مع توجهات البنك المركزي الأردني الهادفة إلى تمكين الشباب بالمعرفة الصحيحة في مجالات المالية.
تجدر الإشارة إلى أن عقد هذا البرنامج يأتي كجزء من استراتيجية كابيتال بنك لتعزيز الثقافة المالية، حيث يسعى البنك إلى تطوير مهارات الشباب في التعامل مع الأمور المالية، مما يسهم في تمكينهم من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة تدعم مستقبلهم المالي وتحقيق أهدافهم المهنية والشخصية.
-
أخبار متعلقة
-
مقالات The Knox: حافظ على خصوصية البيانات التي تقوم بمشاركتها
-
هاتف OPPO Reno12 F 5G: اختيارك الأول للهاتف الذكي بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
-
"المركزية تويوتا" تدعم البطليْن خطّاب وهندي المتأهلّيْن لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024
-
تكريم شركة اليوم للاغذية في يوم الصناعة الأردنية
-
تكريم حلويات آغاتي في يوم الصناعة الأردنية من قبل رئيس الوزراء - صور
-
سامسونج تُوسِّع نطاق ميزة "Circle to Search" لتشمل سلسلتي Galaxy A وGalaxy Tab S9 FE
-
كريم تطلق خصومات على مستلزمات العودة إلى المدرسة عبر منصة Shops
-
شركات البريد السريع تناشد الحكومة لمراجعة قرار نقل التخليص الجمركي من المطار