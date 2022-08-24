الأربعاء 24-08-2022
الوكيل الاخباري

مجموعة الوكيل تحذر من صفحات مزورة تنتحل اسمها وتدعي تقديم جوائز

الحكومة السعودية توافق على نظام السياحة الجديد.. فما هي أهدافه؟

حالة الطقس المتوقعة ليومي الأربعاء والخميس

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل

الأمن: القبض على واحد من أخطر المطلوبين بعد كمين مُحكم في البلقاء

ولي العهد يقدم العزاء للدعجة الذي فقد أطفاله الخمسة - صور

بني مصطفى: الحكومة ملتزمة بتطوير قطاع العدالة

وزير التخطيط: لا تمييز بين المستثمرين في تنظيم البيئة الاستثمارية

ارتفاع الاحمال الكهربائية إلى 3080 ميغاواط أمس الثلاثاء في المملكة

الملك وولي العهد يتابعان مجريات التمرين التعبوي "النور الساطع"

الأربعاء، 24-08-2022 12:23 م

كابيتال بنك ينظم ورشة توعوية لموظفيه بالتعاون مع دوك جو

ca


الوكيل الإخباري - نظم كابيتال بنك بالتعاون مع منصة دوك جو (www.docjo.com)، المنصة الإلكترونية الرائدة والمتخصصة في تقديم خدمات متعلقة بصحة الأطفال الجسدية والنفسية والسلوكية، ورشة توعوية لموظفيه حول برنامج صحة الوالدين.

اضافة اعلان


ويأتي عقد هذه الورشة التوعوية بعد توقيع الجانبين لاتفاقية تتيح لموظفي كابيتال بنك من أولياء الأمور الاشتراك بالبرامج الخاصة بـدوك جو، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى شبكة من الأطباء وخبراء السلوك والصحة النفسية ومدربين الحياة للوالدين، بالإضافة إلى منصة تحتوي على النصائح والأدوات والموارد المخصصة لاحتياجات العائلة.


ويحرص كابيتال بنك دائماً على إطلاق العديد من المبادرات الداخلية التي تهدف إلى تعزيز إيجابية بيئة العمل وجعلها مثالية وصحية، بهدف الارتقاء بقدرات وإنتاجية موظفيه، وتمكينهم من تحقيق الموازنة بين العمل والحياة الاجتماعية مع التأكيد على أهمية المواءمة بين الأهداف المؤسسية والوظيفية من جهة وأهدافهم الحياتية من جهة أخرى.


وتوفر منصة دوك جو العديد من الخدمات أبرزها؛ التخزين الرقمي للسجلات الصحية للأطفال، واستشارات عبر المنصة فيما يتعلق بالسلوكيات والصحة النفسية والصحة الجسدية للأطفال، والتدريب الحياتي للأهل، ومحتوى محدث وشامل يتضمن المقالات والفيديوهات حول مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بصحة الأطفال، إضافة إلى نصائح وتوصيات عملية يومية، والتحويل إلى مختصين وأطباء عند الحاجة، والمتابعة والمراقبة الدورية لصحة الأطفال.


كما تسمح منصة دوك جو للوالدين بالتواصل بسهولة ومن أي مكان مع أخصائي الرعاية الصحية، وذلك من اللحظة التي يكتشفون بها أنهم بانتظار مولود جديد حتى عيد ميلاد طفلهم الثامن عشر، حيث تعمل المنصة على تزويد الوالدين بتجربة أبوة وأمومة مخصصة تناسب احتياجات أسرتهم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ara

البنك العربي يكافئ عملاءه الطلبة الناجحين في التوجيهي

Design_Galaxy_Flip_Fold_main2

سامسونج تتجاوز حدود الابتكار مع جالكسي Z Flip4 و Z Fold4

WhatsApp Image 2022-08-24 at 11.36.26 AM

فاخوري يرعى حفل تخريج الفوج الأول من "برنامج مهنتي صيف 2022"

image001

زين تدعم مبادرة تنظيف جوف البحر الأحمر بالتعاون مع “ProjectSea”

Image 2

’أبو خضر للسيارات‘ الوكيل الرسمي و الحصري لعلاماتي ’بيجو‘ و’ستروين‘في الأردن

MENA Cup - Image 1

تصفيات "كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" المحلية تُختتم هذا الشهر

أخبار متعلقة
Capital Bank Logo Variations-03

كابيتال بنك يطلق حملة قروض السيارات لأهالي طلبة التوجيهي

كابيتال

كابيتال بنك يوقع أول صفقة تسهيلات قرض تجمع بنكي لمدة عام واحد وبقيمة 115 مليون دولار

capital10-8

كابيتال بنك يعلن أسماء الفائزين بالذهب ضمن حملة حساب التوفير " طريقك دهب"

Capital Bank Logo Variations-03

كابيتال بنك يطلق حملة خاصة بالقروض الشخصية بمزايا إضافية

Bassem Khalil Al Salem- image

مجموعة كابيتال بنك تعلن إتمام إجراءات اكتتاب63 مليون سهم من رأسمال المجموعة لمصلحة صندوق الاستثمارات العامة

Blink - image

Blink يطلق حملة العائد النقدي الشهري على حسابات العملاء لأول مرة في الأردن