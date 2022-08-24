كابيتال بنك ينظم ورشة توعوية لموظفيه بالتعاون مع دوك جو

الوكيل الإخباري - نظم كابيتال بنك بالتعاون مع منصة دوك جو (www.docjo.com)، المنصة الإلكترونية الرائدة والمتخصصة في تقديم خدمات متعلقة بصحة الأطفال الجسدية والنفسية والسلوكية، ورشة توعوية لموظفيه حول برنامج صحة الوالدين.

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ويأتي عقد هذه الورشة التوعوية بعد توقيع الجانبين لاتفاقية تتيح لموظفي كابيتال بنك من أولياء الأمور الاشتراك بالبرامج الخاصة بـدوك جو، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى شبكة من الأطباء وخبراء السلوك والصحة النفسية ومدربين الحياة للوالدين، بالإضافة إلى منصة تحتوي على النصائح والأدوات والموارد المخصصة لاحتياجات العائلة.



ويحرص كابيتال بنك دائماً على إطلاق العديد من المبادرات الداخلية التي تهدف إلى تعزيز إيجابية بيئة العمل وجعلها مثالية وصحية، بهدف الارتقاء بقدرات وإنتاجية موظفيه، وتمكينهم من تحقيق الموازنة بين العمل والحياة الاجتماعية مع التأكيد على أهمية المواءمة بين الأهداف المؤسسية والوظيفية من جهة وأهدافهم الحياتية من جهة أخرى.



وتوفر منصة دوك جو العديد من الخدمات أبرزها؛ التخزين الرقمي للسجلات الصحية للأطفال، واستشارات عبر المنصة فيما يتعلق بالسلوكيات والصحة النفسية والصحة الجسدية للأطفال، والتدريب الحياتي للأهل، ومحتوى محدث وشامل يتضمن المقالات والفيديوهات حول مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بصحة الأطفال، إضافة إلى نصائح وتوصيات عملية يومية، والتحويل إلى مختصين وأطباء عند الحاجة، والمتابعة والمراقبة الدورية لصحة الأطفال.



كما تسمح منصة دوك جو للوالدين بالتواصل بسهولة ومن أي مكان مع أخصائي الرعاية الصحية، وذلك من اللحظة التي يكتشفون بها أنهم بانتظار مولود جديد حتى عيد ميلاد طفلهم الثامن عشر، حيث تعمل المنصة على تزويد الوالدين بتجربة أبوة وأمومة مخصصة تناسب احتياجات أسرتهم.