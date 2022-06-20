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الإثنين، 20-06-2022 12:02 م

كابيتال بنك ينظم ورشة توعوية لموظفيه بمناسبة اليوم العالمي للعافية بالتعاون مع تطبيق "كُن"

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الوكيل الإخباري - تدعيماً لجهوده الساعية إلى توفير بيئة عمل صحية ومثالية، نظم كابيتال بنك بالتعاون مع تطبيق "كُن"، ورشة توعوية لموظفيه بمناسبة اليوم العالمي للعافية الذي صادف يوم 12 حزيران الجاري، تهدف إلى توعية الموظفين بأهمية العافية الذهنية والتركيز على النفس قبل وأثناء وبعد العمل.

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واستضافت الورشة التيحضرها نحو 100 موظفاً وعقدت في فندق روتانا عمّان يوم الأحد 19 حزيران، الدكتورة مايا روماني مديرة مركز الصحة والعافية في الجامعة الأمريكية في بيروت، والمتخصصة في طب الأسرة ونمط الحياة، وبرامج تحسين الأداء، والإقلاع عن التدخين والحد من الوصول إلى الإرهاق وإدارته.


في تعليقها على الورشة التوعوية، قالت رئيسة إدارة الموارد البشرية في مجموعة كابيتال بنك، هيا أبو عطا، إن كابيتال بنك يولي أهمية قصوى لتوفير بيئة عمل صحية ومثالية لموظفيه لتمكينهم من تحقيق الإنجازات العملية والوصول لتطلعاتهم المستقبلية على الصعيدين المهني والشخصي، مشيرة إلى أن استضافة هذه الورشة يعكس التزام البنك تجاه موظفيه، حيث أن العافية الذهنية والصحة النفسية للموظفين لا تقل أهمية عن صحتهم الجسدية.


وساعدت الورشة موظفي البنك على تحديد الخطوط العريضة لتحسين رفاههم من خلال معرفة طرق تخفيف ضغوطات الحياة، والتركيز على الصفاء الذهني والعافية البدنية مع الإشارة إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الصحة النفسية في حياتهم عموماً.

 

ومن الجدير بالذكر أن تطبيق "كُن" يُعنى بتأملات الوعي والتي تهدف الى زيادة الحضور الذهني ورفع الوعي بالجسد وأنماط التنفس، بالإضافة الى كيفية التعامل مع التوتر والقلق من خلال تمارين معينة وتقنيات مختلفة تهدف الى تهدئة النفس للتغلب على صعوبات الحياة اليومية. كما يركز التطبيق على إدارة العلاقات مع الذات والآخرين وكيفية تنظيم المشاعر للوصول الى تحسين العلاقات الشخصية والحفاظ على مشاعر إيجابية مع الآخرين.


 




 

 


 

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