كابيتال بنك يواصل بطولة الشطرنج بنسختها الخامسة للعام 2024

الوكيل الاخباري - كرم رئيس إدارة الخزينة والاستثمار ورئيس لجنة النشاط الاجتماعي في كابيتال بنك، علي أبو صوي، الموظفين الفائزين ببطولة "كابيتال بنك الخامسة للشطرنج 2024"، التي أقيمت تحت إشراف الاتحاد الملكي الأردني للشطرنج، وانتهت بفوز توفيق شوباش بالمركز الأول، وأحمد خيري بالمركز الثاني، وسليمان المعايعة بالمركز الثالث.

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واتبع المشاركون في البطولة التي امتازت بأجواءٍ حماسية ومنافسة قوية بين 18 مشاركاً من موظفي وموظفات كابيتال بنك، نظام اللعب السويسري الذي تضمن 9 جولات بواقع 20 دقيقة لكل لاعب.



وأكد علي أبو صوي في حفل التتويج على أهمية هذه الفعاليات التي تعزز من روح المنافسة الإيجابية بين الموظفين وتساعد في بناء علاقات متينة تسهم في تطوير الأداء الجماعي للبنك، مُبدياً فخره واعتزازه بالمستوى العالي من المهارات التي أظهرها المشاركون في البطولة.



وتأتي هذه البطولة التي ينظمها كابيتال بنك لموظفيه منذ العام 2019، في إطار جهوده لتعزيز الروابط الاجتماعية وروح الفريق الواحد بين الموظفين خارج إطار العمل الرسمي، وبما ينعكس إيجابًا على أداء البنك بشكل عام.

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