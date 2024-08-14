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كابيتال بنك يواصل دعم الابتكار الرقمي ويقدم رعايته لمؤتمر SMARTECH 2024

كابيتال بنك
كابيتال بنك




 

الأربعاء، 14-08-2024 12:10 م

الوكيل الإخباري-   أعلن كابيتال بنك عن رعايته لمؤتمر معرض التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية SMARTECH  2024، الذي يُعد من أبرز الفعاليات المتخصصة في التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية. 


وتأتي الرعاية لهذه الفعالية تماشياً مع استراتيجية كابيتال بنك للتحول الرقمي والتي تهدف للارتقاء باحتياجات عملائه المختلفة وتقديم خدمات تتعدى الطرق المصرفية التقليدية بأساليب أكثر ذكاءً واستدامة للخدمات المصرفية الرقمية. حيث شارك البنك بجناح خاص أتاح للحضور التعرف على خدماته المختلفة بالإضافة إلى منصته الرقمية "Blink"، مع إمكانية السماح لهم بفتح حسابات مصرفية مباشرة.
إذ أتيحت للشركات والمؤسسات المشاركة في المؤتمر والذي أقيم في مركز الأردن للمعارض الدولية (JIEC) في مكة مول، فرصة استعراض تحولها الرقمي وتسليط الضوء على ابتكاراتها ومنتجاتها وخدماتها الرقمية. 


ومن الجدير ذكره أن المنظمون اختاروا شعار "حيث يلتقي الابتكار بالفرص" عنواناً للمعرض هذا العام كونه فرصة ذهبية لاستكشاف أحدث الابتكارات في مجالات التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية، إضافة إلى تعزيز الريادة الأردنية في مجال الابتكار الرقمي.  

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