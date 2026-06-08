كابيتال بنك يواصل رعايته لبرنامج "القافلة الخضراء" وموظفوه يشاركون بزراعة 500 شجرة بمناسبة يوم البيئة العالمي

الوكيل الإخباري- تأكيداً على التزامه المتواصل بدعم المبادرات البيئية وتعزيز مفاهيم الاستدامة والعمل المجتمعي، شارك فريق من موظفي كابيتال بنك في مبادرة لزراعة الأشجار نظّمتها الجمعية العربية لحماية الطبيعة ضمن برنامج "القافلة الخضراء"، وذلك احتفالاً بيوم البيئة العالمي.

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وواصل كابيتال بنك رعايته للبرنامج لهذا العام أيضاً، فيما شارك متطوعون من البنك في زراعة 500 شجرة مثمرة في الأراضي التابعة لصغار المزارعين، في خطوة تعكس حرص البنك على دعم المبادرات التي تسهم في توسيع الرقعة الخضراء وتمكين المجتمعات المحلية وتعزيز الاستدامة البيئية والغذائية في المملكة.



وبهذه المناسبة، أكدت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو، أن الاستدامة تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية البنك، مشيرةً إلى أن دعم المبادرات البيئية والمجتمعية يشكل جزءاً أساسياً من نهج البنك ومسؤوليته تجاه المجتمع والبيئة.



وأضافت بارطو أن مشاركة موظفي كابيتال بنك في هذه المبادرة تجسد أهمية العمل الجماعي والتطوعي في دعم القضايا البيئية، وتسهم في تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وتشجيع الممارسات المستدامة، إلى جانب دعم صغار المزارعين وتحقيق أثر إيجابي طويل الأمد على المجتمعات المحلية.



وتندرج هذه المبادرة ضمن إطار برامج المسؤولية الاجتماعية التي ينفذها كابيتال بنك، والتي تركز على تعزيز أثره البيئي والاجتماعي، ومن الجدير ذكره أن البنك أصدر مؤخراً التقرير السنوي الرابع للاستدامة والذي استعرض مجموعة من الإنجازات التي حققها خلال عام 2025، فعلى الصعيد البيئي وترشيد استهلاك الموارد يعمل البنك على تقليل استخدام المياه من خلال أجهزة موفرة للمياه، عدا عن قيامه بتحويل 80% من أسطول مركباته إلى مركبات كهربائية وتوفير محطات شحن مجانية للمركبات الكهربائية للموظفين بهدف الحد من البصمة الكربونية وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.



بالإضافة إلى العديد من المبادرات في مجال حماية البيئة والتدوير والتي تضم جمع المواد البلاستيكية والورقية وإعادة تدويرها، والقيام بإعادة تدوير 85 % من النفايات الإلكترونية والتخلص منها بشكل مسؤول من خلال مزوّدين معتمدين.





تجدر الإشارة إلى أن برنامج "القافلة الخضراء"، الذي أطلقته الجمعية العربية لحماية الطبيعة عام 2003، يهدف إلى زيادة الرقعة الخضراء في الأردن وتمكين صغار المزارعين من خلال زراعة الأشجار ذات القيمة الاقتصادية والغذائية والبيئية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي ومكافحة التصحر وآثار التغير المناخي.



عن مجموعة كابيتال بنك:

تُعد مجموعة كابيتال بنك، واحدة من أكبر المؤسسات المصرفية العاملة في السوقين الأردني والإقليمي، حيث تصل قيمة أصولها الى ما يقارب 8.5 مليار دينار أردني، فيما يبلغ مجموع حقوق مساهميها 841.4 مليون دينار أردني.



وتضم المجموعة، كابيتال بنك والذي تنامت أعماله منذ تأسيسه في العام 1995 ليصبح اليوم واحداً من أبرز البنوك الأردنية المتخصصة في تقديم حزم متكاملة من الحلول والخدمات المصرفية الاستثمارية والتجارية المصممة لتلبية متطلبات العملاء من الشركات والأفراد على حد سواء.



وفي العام 2005، قام كابيتال بنك (الأردن) بشراء أغلبية أسهم المصرف الأهلي العراقي 61.85%، الأمر الذي مكّن المصرف من تطوير منتجاته وخدماته، وتعزيز موطئ قدمه وتعزيز الشمول المالي على مستوى العراق ودعم النشاطات التصديرية وتقديم كافة الخدمات للشركات العاملة بالعراق. وضمن استراتيجيته التوسعية على الصعيد الإقليمي، قام المصرف الأهلي العراقي بافتتاح أول فرع له في المملكة العربية السعودية لتقديم الخدمات المصرفية والتجارية لعملائه من قطاع الشركات في العام 2023.



وبرزت شركة كابيتال للاستثمارات المملوكة بالكامل لكابيتال بنك، والتي تأسست في عام 2006، كشركة إقليمية رائدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية الشاملة التي تضم إدارة الأصول والوساطة والاستشارات المالية للشركات. تقدم الشركة خدماتها لمجموعة متنوعة من العملاء المحليين والإقليميين والعالميين، بما في ذلك الشركات الكبرى والهيئات الحكومية والأفراد أصحاب الثروات العالية من خلال مكاتبها في الأردن وفي الإمارات /مركز دبي المالي العالمي (DIFC).



وترجمة لخطط نموها التوسعية استحوذت مجموعة كابيتال بنك في العام 2021 على عمليات بنك عوده في الأردن والعراق، كما استحوذت في العام 2022 على بنك سوسيته جنرال – الأردن، مما عزز مكانتها التنافسية في القطاع المصرفي الأردني. وفي أوائل عام 2022، تم إطلاق blink، وهو قناة مصرفية رقمية تهدف إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية لعملاء التجزئة.



وعلى صعيد تعزيز القاعدة الرأسمالية، قام كابيتال بنك في العام 2022 بإصدار سندات دائمة من الشق الأول بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وهي الأولى من نوعها لبنك أردني في السوق المحلية، والمدرجة في بورصة ناسداك دبي. كما شهد العام ذاته دخول صندوق الاستثمارات العامة السعودي كشريك استراتيجي بحصة بلغت 23.97%، ما أسهم في دعم خطط النمو والتوسع للمجموعة. وفي إطار تعزيز مركزها المالي ودعم خططها التوسعية، قام كابيتال بنك بتوقيع اتفاقية قرض داعم لرأس المال أخضر بقيمة 155 مليون دولار أمريكي مع مؤسسات تمويلية دولية.